Gia Lai: Thị trường Tết sôi động, sức mua tăng mạnh

(GLO)- Thời điểm này, không khí mua sắm Tết diễn ra rất sôi động, sức mua được nhận định tăng mạnh so với năm ngoái, do yếu tố tác động từ tình hình kinh tế có sự khởi sắc, thu nhập của người lao động ổn định.

Sức mua hàng hóa trong những ngày qua đã tăng mạnh. Ảnh: V.T

Sức mua tăng mạnh

Theo ghi nhận của P.V, tại Siêu thị Co.opmart Pleiku, hàng hóa tiêu thụ mạnh thời điểm này là thực phẩm công nghệ như bánh kẹo, đồ đóng gói, giỏ quà Tết, nước giải khát, hàng tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh-Tổ trưởng Tổ Marketing và Dịch vụ khách hàng, Siêu thị Co.opmart Pleiku cho biết: “Năm nay, Co.opmart Pleiku dự trữ hàng hóa phục vụ Tết khoảng 115 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so mức dự trữ năm ngoái. Sức mua hàng hóa mấy ngày gần đây tăng mạnh, nhất là trong 3 ngày gần đây, doanh số trung bình gần 2 tỷ đồng/ngày, so với cùng kỳ tăng gần 15%. Do có sự chuẩn bị chu đáo về nguồn hàng nên lúc nào hàng hóa tại đây cũng đa dạng, giá cả ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng".

Năm nay, các loại bánh mứt trên thị trường rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ảnh: V.T

Trong khi đó, tại cửa hàng Tam Ba (117 Trần Phú, TP. Pleiku), bà Trương Thị Bửu-đại diện cửa hàng cho biết: Mấy ngày qua, cửa hàng luôn trong tình trạng tấp nập, có những lúc quá tải, người mua phải chen chúc nhau lấy hàng. Để phục vụ mùa Tết, cửa hàng chuẩn bị hơn 1.000 mặt hàng bánh kẹo, mứt. Bên cạnh việc mua sắm các loại mứt truyền thống, bây giờ người tiêu dùng có xu hướng ăn ít đồ ngọt, thay vào đó là dùng nhiều các loại hạt dinh dưỡng, bánh dinh dưỡng nên các loại này bán rất chạy… Hiện giá các loại bánh mứt dao động 100-250 ngàn đồng/kg, tăng 5-10 ngàn đồng/kg so năm ngoái; riêng hàng bánh kẹo, nước giải khát nhập khẩu có giá tăng khá mạnh, do đó năm nay tỷ trọng hàng ngoại bày bán tại đây giảm đáng kể.

Tại Siêu thị Co.opmart Pleiku đang có các chương trình khuyến mãi hỗ trợ người dân mua sắm Tết. Ảnh: V.T

Tại các chợ, không khí mua sắm diễn ra nhộn nhịp, tình hình mua bán được nhiều người nhận định khởi sắc hơn rất nhiều so với mấy năm gần đây. Bà Nguyễn Thị Dung-hộ kinh doanh tại Trung tâm thương mại Pleiku, phấn khởi nói: “Người dân có xu hướng sắm Tết sớm hơn, nhất là từ sau Rằm tháng Chạp đến nay. Hàng ở chợ tuy không đa dạng bằng ở cửa hàng nhưng được cái giá bình dân, phù hợp với thu nhập của người dân lao động nên hiện nay lượng hàng cũng vơi đi khá nhiều. Đối với một số loại bánh kẹo bán chạy tôi sẽ nhập về thêm 1 đợt nữa để phục vụ người dân mua sắm Tết”.

Tranh thủ buổi tối đi mua sắm, chị Nguyễn Thị Lan Chi (tổ 6, phường Yên Thế, TP. Pleiku) chia sẻ: “Dạo quanh một lượt trong siêu thị Co.opmart Pleiku chọn mua những thứ cần thiết cho gia đình và biếu người thân, tôi cảm nhận không khí Tết đang rất gần. Lượng người mua sắm hiện rất đông, nhưng hàng hóa tại đây lúc nào cũng dồi dào, đa dạng mẫu mã, đặc biệt là các mẫu bánh kẹo hộp được các nhà sản xuất thiết kế riêng cho dịp Tết rất bắt mắt". Còn bà Trần Thị Lành (tổ 4, phường Ia Kring, TP. Pleiku) thì cho hay: “Bây giờ tôi mua bánh mứt, nước giải khát, đồ khô, hàng gia dụng, đến khoảng 2-3 ngày trước Tết tôi sẽ mua thịt, nem chả, bánh tét và trái cây. Thực phẩm mua ở siêu thị yên tâm hơn mua bên ngoài, đó là chưa kể những ngày gần Tết giá thực phẩm ngoài chợ tăng khá nhiều, trong khi giá bán tại siêu thị luôn ổn định, ngoài ra còn triển khai các chương trình giảm giá”.

Tiếp tục tăng nhập hàng thực phẩm tươi sống

Theo bà Nguyễn Thị Diệu Trinh-Tổ trưởng Tổ Marketing và Dịch vụ khách hàng, Siêu thị Co.opmart Pleiku, hiện nay nhóm hàng được Co.opmart tăng sản lượng dự trữ cao nhất là nhóm trái cây ngoại (táo, cam, lê, kiwi, nho); nhóm trái cây chưng Tết như (thơm, đu đủ, dừa xiêm, mãng cầu, xoài …). Tiếp đến là nhóm các mặt hàng như thịt gà ta, thịt gia súc, thịt và hải sản đông lạnh, trứng gia cầm, bánh chưng, bánh tét, dưa hành, củ kiệu … Dự kiến từ khoảng ngày 23 đến 27 tháng Chạp, mỗi ngày siêu thị nhập về khoảng 16 tấn thực phẩm tươi sống các loại, tăng hơn ngày thường khoảng 60%. Vào những ngày cận Tết, Co.opmart sẽ tăng giờ phục vụ, bằng cách mở cửa sớm, đóng cửa muộn hơn ngày thường 2-3 tiếng, đồng thời áp dụng giảm giá mạnh nhiều mặt hàng để phục vụ người dân sắm Tết.

Nhiều người bán ở các chợ đã chủ động đặt hàng trái cây phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Ảnh: V.T

Vài năm gần đây, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về nguồn hàng hóa nên thị trường ít có sự biến động lớn. Bà Mai Thị Thắm-hộ kinh doanh trái cây tại chợ Hoa Lư cho biết: Từ 18 tháng Chạp, các mối hàng hoa quả đã báo giá tăng 5-10 ngàn đồng/kg. Do ảnh hưởng thời tiết nên năm nay quýt, bưởi, thanh long đã tăng giá nhẹ, trong khi xoài chỉ còn 50 ngàn đồng/kg, thấp hơn năm trước 20 ngàn/kg. Tăng cao nhất là trái cây nhập khẩu, ví dụ táo Mỹ tăng từ 1,2 triệu đồng/thùng lên 1,6 triệu đồng/thùng (loại 18 ký/thùng); táo Envy tăng từ 1,1 triệu đồng/thùng lên 1,4 triệu đồng/thùng (loại 10 ký/thùng).

“Hiện tôi đã đặt hàng trái cây và về liên tục để bán. "Mấy ngày gần đây, mỗi ngày tôi bán khoảng 100-120 ký, tăng hơn ngày thường rất nhiều do nhu cầu mua cúng tất niên. Từ 22 tháng Chạp trở đi sức mua chắc chắn sẽ tăng mạnh. Để có đủ nguồn hàng, thay vì nhập 1-2 mối sỉ như ngày thường, bây giờ tôi tăng cường thêm một số mối hàng khác. Dự báo, những ngày sát Tết giá các loại trái cây chưng mâm ngũ quả như mãng cầu, xoài, đu đủ, thanh long, nho, táo… sẽ tăng mạnh”-chị Thắm nói.

Qua khảo sát một số loại thực phẩm cho thấy, hiện tại giá hầu hết đều tăng nhẹ như rau, củ tăng khoảng 2-3 ngàn đồng/kg; trái cây tăng khoảng 5-15 ngàn đồng/kg; thịt heo tăng 5-10 ngàn đồng/kg; thịt bò tăng 10-20 ngàn đồng/kg; thịt gà tăng 10-20 ngàn đồng/kg… Các loại hoa cúng tăng 5-10 ngàn đồng/bó. Thực phẩm chế biến như nem chả tăng 10-15 ngàn đồng/kg; bánh chưng, bánh tét tăng 10-15 ngàn đồng/cái… Nhìn chung, thời điểm này sức mua đã tăng hơn rất nhiều, dự kiến giá sẽ tiếp tục nhích lên vào những ngày cận Tết.