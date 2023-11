Gia Lai thành lập 11 tổ cấp cứu 24/24 giờ trong Tuần Văn hoá-Du Lịch Gia Lai năm 2023

Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo tất cả các bệnh viện đóng chân trên địa bàn TP. Pleiku và các Trạm Y tế của TP. Pleiku chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, cơ số thuốc, nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận và phục vụ cấp cứu 24/24 giờ; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, tham gia cấp cứu ngoại viện cho các đại biểu tham dự Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai năm 2023 khi có đề nghị hoặc điều động của Sở Y tế.

Dự kiến thành lập 11 tổ cấp cứu sẵn sàng phục vụ cấp cứu 24/24 giờ cho người dân. Sở Y tế yêu cầu các tổ cấp cứu có bác sĩ và điều dưỡng thành thạo các kỹ năng cấp cứu, sơ cứu ngoại khoa và nội khoa; chuẩn bị đầy đủ phương tiện cấp cứu ban đầu các vết thương, chấn thương gãy xương (nẹp, bông băng, dụng cụ khâu vết thương...); các loại thuốc cấp cứu về nội, ngoại khoa; một số thuốc thông thường để điều trị các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, một số bệnh thông thường khác...và chuẩn bị đầy đủ y dụng cụ khám bệnh. Tất cả mọi trường hợp nguy kịch cần phải vừa cấp cứu tại chỗ vừa chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để kịp thời cấp cứu và điều trị.

Sở Y tế tỉnh yêu cầu trong suốt thời gian tổ chức Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai năm 2023, khẩn trương tiến hành kiểm tra (kèm lấy mẫu lưu) và nhắc nhở về vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả các cơ sở khách sạn, nhà khách, quán ăn có phục vụ ăn uống cho các đại biểu về tham dự Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai năm 2023 và các nhà hàng, quán ăn lân cận nơi các đoàn đại biểu đang ở, trong đó phân công cụ thể các tổ phụ trách kiểm tra các địa điểm hàng ngày theo từng cụm gồm nhiều điểm phục vụ ăn uống.

Đối với hoạt động Giới thiệu văn hoá ẩm thực Tây Nguyên và Tuần lễ Hoa Dã Quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2023 và Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ IV và Liên hoan Văn hoá cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2023 tại Làng Dăng (xã Ia O, huyện Ia Grai), Sở Y tế đề nghị Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với Trung tâm y tế huyện Chư Păh và huyện Ia Grai thường xuyên tiến hành kiểm tra (kèm lấy mẫu lưu) và nhắc nhở về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khung rạp có chế biến trực tiếp thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, ngộ độc do methanol… Ngoài các nội dung trên, từ ngày 10-11 đến ngày 19-11, yêu cầu Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tập trung kiểm tra, giám sát và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ các bữa cơm của UBND tỉnh tiếp đón 7 đoàn đại biểu tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập các đội phòng-chống dịch thường trực tại đơn vị trong suốt thời gian diễn ra Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai năm 2023 tại tỉnh Gia Lai; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc phòng-chống dịch và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Pleiku, huyện Chư Păh, huyện Ia Grai nói chung và tại các khách sạn có đại biểu lưu trú nói riêng.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong các trường hợp cấp thiết, các đơn vị hoặc cá nhân tham gia phục vụ Tuần Văn hoá -Du lịch Gia Lai năm 2023 tại tỉnh Gia Lai liên lạc với Ban điều hành để có sự chỉ đạo thống nhất. Thông tin liên lạc giữa các đội cấp cứu và bệnh viện, Trung tâm Y tế của đơn vị đảm bảo thông suốt để kịp thời yêu cầu hỗ trợ điều trị tại chỗ hoặc chuyển viện.