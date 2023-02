Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông-Vận tải đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với các đơn vị và đội ngũ lái xe; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn. Bên cạnh đó, triển khai các biện pháp siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và các bến xe khách kiểm tra thực hiện quy định 100% xe trước khi khởi hành phải bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện, bố trí đủ lái xe, nhân viên phục vụ, tổ chức thời gian làm việc hợp lý, bảo đảm sức khỏe lái xe; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Tăng cường khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera lắp đặt trên xe ô tô để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tốc độ, hành trình chạy xe, thời gian làm việc, dừng, đỗ không đúng nơi quy định. Thực hiện việc thông báo, công bố thông tin vi phạm của các đơn vị, cá nhân trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô để các lực lượng chức năng liên quan và người dân biết, tham gia giám sát.

Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm. Tập trung kiểm tra, xử lý đối với hành vi chở quá số người quy định; dừng, đỗ, đón, trả khách trái quy định; vi phạm tốc độ, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, sử dụng điện thoại khi lái xe; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm; xe ô tô đưa đón học sinh không đảm bảo các điều kiện an toàn.