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Gia Lai cảnh báo gió mạnh, sóng cao đến 4 m trên biển

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo vùng biển Gia Lai tiếp tục có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2-3 m trong đêm 7 và ngày 8-10.

Ngày 7-10, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao 1,5-2,5 m.

Theo dự báo, đêm 7-10 và ngày 8-10, gió trên vùng biển Gia Lai tiếp tục mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao 2-3 m.

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Tại vùng biển ven bờ, gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 1,5-2,5 m. Ở vùng biển ngoài khơi, gió cùng hướng mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3 m.

Ngoài ra, đêm 7-10 và ngày 8-10, vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2 m.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai cảnh báo, đêm 8-10 và ngày 9-10, vùng biển Gia Lai tiếp tục có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4 m.

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đêm 7-10 và ngày 8-10, vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, có mưa rào và giông rải rác. Ảnh: Phương Vi

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được xác định cấp 2.

Gió mạnh và sóng lớn có nguy cơ ảnh hưởng đến toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển Gia Lai. Khu vực ven bờ cũng cần đề phòng sạt lở bờ biển, đặc biệt tại những khu vực đê, kè xung yếu.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tình hình để chủ động có phương án phòng tránh, bảo đảm an toàn.

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