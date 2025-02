Gia Lai: Ban hành Chương trình hành động về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW

(GLO)- Chiều 12-2, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên-Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.