Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cường đam mê cầu lông

(GLO)-Từ một chấn thương tưởng chừng khép lại niềm đam mê thể thao, thầy giáo Nguyễn Văn Cường (xã Phú Thiện) đã chuyển hướng và trở thành người góp phần phát triển phong trào cầu lông ở địa phương. Anh còn truyền cảm hứng cho vợ và 2 con gái cùng say mê luyện tập, thi đấu đoạt nhiều thành tích cao.

Hạt nhân phong trào cầu lông

Là giáo viên dạy Toán, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1984, Phó hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, xã Phú Thiện) có niềm đam mê thể thao từ nhỏ và thường tham gia các giải bóng đá phong trào ở địa phương. Năm 2008, sau một lần thi đấu, chấn thương đứt dây chằng đầu gối khiến anh phải dừng chơi bóng đá. Từ đó, anh chuyển sang chơi cầu lông, tự tìm hiểu kỹ thuật qua mạng, xem các trận đấu chuyên nghiệp để học hỏi.

Gia đình anh Nguyễn Văn Cường cùng có chung niềm đam mê và gặt hái được nhiều thành công tại các giải cầu lông của tỉnh và toàn quốc. Ảnh: V.C

Sân cầu lông đạt chuẩn ở địa phương chưa có, anh và bạn bè góp tiền mua lưới, cầu, thuê địa điểm phù hợp để giăng lưới tập luyện. Đến năm 2020, anh Cường cùng những người chung đam mê thành lập CLB cầu lông Phú Thiện. Từ vài thành viên ban đầu, dưới sự dẫn dắt của anh, CLB nhanh chóng thu hút 30 thành viên đủ mọi lứa tuổi tham gia, trong đó có nhiều gia đình cùng rủ nhau tập luyện.

Anh Cường còn mở lớp dạy cầu lông miễn phí cho 20 em nhỏ tại địa phương. Theo anh, lứa tuổi đẹp nhất để luyện tập cầu lông là từ 8-14 tuổi. “Điều tôi mong muốn nhất là truyền lửa đam mê thể thao và chứng minh để mọi người thấy các bộ môn như cầu lông không chỉ có điều kiện phát triển ở các nơi đô thị, mà còn “nảy nở và tỏa sáng” ở những vùng đất khó như Phú Thiện”-anh Cường bày tỏ.

Bà Kpă Loan-Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội (UBND xã Phú Thiện)-đánh giá: “Tuy không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng với niềm đam mê cầu lông, anh Cường đã tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để truyền dạy các thành viên trong gia đình và học trò. Gia đình anh đã giữ vững phong độ thi đấu, mang về nhiều huy chương tại các giải cầu lông của tỉnh và toàn quốc, trở thành niềm tự hào của thể thao Phú Thiện. Từ đó, phát huy vai trò hạt nhân góp phần thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện thể thao ở địa phương”.

Cùng chinh phục các giải đấu

Nhận thấy việc luyện tập cầu lông mang lại nhiều lợi ích, anh Cường đã hướng con gái mình tập luyện môn thể thao này từ năm 8 tuổi. Nhờ đó, cô bé Nguyễn Minh Khuê-con gái lớn của anh Cường trở thành tay vợt có kỹ thuật tốt và bản lĩnh thi đấu vững vàng.

Tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ XI-2023, Khuê thi đấu xuất sắc, giành 3 HCV ở cả 3 nội dung: Đơn nữ, đôi nữ và đồng đội nữ. Đây là lần đầu tiên Phú Thiện có VĐV bước lên bục cao nhất tại giải cầu lông cấp tỉnh. Nhờ thành tích ấn tượng, Nguyễn Minh Khuê được chọn vào đoàn VĐV của tỉnh Gia Lai thi đấu tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023, để tiếp tục khẳng định tài năng với tấm HCĐ đơn nữ môn cầu lông.

Anh Nguyễn Văn Cường và con gái Nguyễn Minh Khuê giành HCV tại Giải vô địch cầu lông, bóng bàn gia đình tỉnh năm 2024. Ảnh: NVCC

Vợ anh Cường là chị Bùi Thị Thu Hòa (giáo viên Mỹ thuật Trường THCS Dân tộc nội trú Phú Thiện, xã Phú Thiện) cũng được chồng lan tỏa đam mê và bắt đầu tập luyện cầu lông từ năm 2011. Chị Hòa sát cánh thi đấu ăn ý cùng con gái để đạt thành tích cao ở nhiều giải đấu, nhưng vợ chồng chị đều nói vui là nhờ “con gánh mẹ”.

Tại Giải vô địch cầu lông, bóng bàn gia đình tỉnh Gia Lai năm 2024, anh Cường cùng con gái giành HCV ở nội dung cha-con gái, trong khi chị Hòa và con gái cũng giành HCV ở nội dung mẹ-con gái. Hai mẹ con chị còn xuất sắc đoạt 2 tấm HCĐ, HCB ở nội dung này lần lượt tại Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2024, 2025. Cuối tháng 9 vừa qua, anh Cường cùng 1 VĐV nữ tại địa phương đã xuất sắc đoạt HCB nội dung đôi nam - nữ tại Giải cầu lông trung-cao tuổi quốc gia năm 2025.

Tiếp nối “truyền thống” gia đình, Nguyễn Gia Hân (10 tuổi)-con gái út của anh Cường cũng đã bước đầu khẳng định được mình với tấm HCB đơn nữ tại Giải cầu lông Phú Thiện năm 2025.

“Niềm hạnh phúc lớn nhất của cả nhà là được cùng luyện tập, thi đấu, tạo sợi dây gắn bó bền chặt hơn giữa các thành viên. Mỗi tấm huy chương là những kỷ niệm đẹp để cả gia đình cùng động viên nhau giữ niềm đam mê và lan tỏa phong trào thể thao trong cộng đồng”-chị Hòa chia sẻ.