Tin liên quan Khởi tố lang băm gạ bệnh nhân quan hệ tình dục, quay clip rồi tống tiền

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện tin nhắn giữa ông N.S.H và một nữ sinh lớp 8 tên T.T.A có "quan hệ trên mức tình cảm".

Vụ việc ồn ào, chính ông N.S.H - giáo viên Trường Trung học cơ sở Xuân Diệu - khai rằng, nữ sinh đã vu khống ông. Những tin nhắn trên mạng xã hội giữa ông H với em T.T.A là do em tự tạo ra.

Em T.T.A khai với nhà trường, do có thành kiến với thầy H, nên lấy hình ảnh thầy H để tạo một tài khoản Facebook giả mang tên N.S.H, tự tạo tin nhắn để "vu khống" ông H.

Em phải khai nội dung tự mang tội như vậy vì bị thầy H gạ tình, còn ép em phải nhận là "vu khống". Em phải xin lỗi thầy H, còn nhà trường nhắc nhở, kỷ luật em.

Nhưng cây kim không thể giấu trong bọc, vì câu chuyện quá vô lý, phi logic mà ai cũng có thể nhận ra. Cho nên, chính ông N.S.H phải khai lại cho đúng sự thật, không nói em A vu khống, mà bởi vì "do thấy lương tâm cắn rứt chuyện vu oan cho em A nên thầy H thừa nhận".

Còn nhà trường thì sao, ngày 15.3, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Diệu - cho báo chí biết: “Nữ sinh A nhắn tin qua lại với tài khoản Facebook N.S.H (giả) với nội dung trao đổi về vấn đề tình dục, mục đích là hạ uy tín của thầy H.

Ngoài ra, nữ sinh A này tự tạo nội dung tin nhắn và chụp màn hình gửi các bạn trong lớp và phát tán trong trường. Sau khi làm việc với nhà trường, nữ sinh A đã xin lỗi thầy H và đăng bài lên Facebook đính chính vụ việc”.

Có nghĩa là nhà trường nghe theo lời của ông H, ghi nhận lời bị "ép cung" của nữ sinh A. Khẳng định một việc hoàn toàn ngược lại với sự thật.

Có phải nhà trường không biết sự thật hay không, hay biết nhưng bao che cho ông H để giữ uy tín cho trường. Một đứa trẻ lớp 8 có thể nghĩ ra được mưu mô hại người và viết ra những lời lẽ "ngôn tình" như vậy không?

Chuyện này ai cũng có thể suy luận để rút ra kết luận.

Ông H cho rằng, "do thấy lương tâm cắn rứt nên thừa nhận sự thật. Nhưng sự thật là, do công an vào cuộc điều tra vụ việc. Ông H thừa biết, nếu công an điều tra, thì sẽ biết được tài khoản Facebook N.S.H là của ông hay do em T.T.A tạo ra, làm giả để vu khống ông. Máy móc công nghệ ghi lại rõ ràng, nếu dối trá không thể qua mặt công an được.

Ngày 17.3, Công an TP Mỹ Tho đã tạm giữ đối tượng N.S.H để điều tra làm rõ hành vi nhắn tin “gạ tình” nữ sinh lớp 8 học tại Trường THCS Xuân Diệu.

Phải nghiêm trị, để những con người như ông N.S.H làm giáo viên thì coi chừng sẽ có những đứa trẻ là nạn nhân của ông.