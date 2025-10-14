FC Huynh Đệ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái từ sân cỏ

FC Huynh Đệ hiện có khoảng 20 thành viên sinh sống và làm việc tại các phường: Hoài Nhơn, Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam và Hoài Nhơn Bắc. Mỗi tháng, các thành viên tập hợp lại, tổ chức một trận giao lưu bóng đá gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại một phường khác nhau.

FC Huynh Đệ vừa huy động 5 triệu đồng trao cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hoài Nhơn Nam. Ảnh: ĐVCC

Được biết, đây vốn là nhóm bạn có chung niềm đam mê bóng đá. Đến năm 2021, nhóm chính thức thành lập FC Huynh Đệ và thỉnh thoảng tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Từ tháng 7-2025 đến nay, nhóm bắt đầu kết nối và tổ chức bài bản hơn, thực hiện các trận giao lưu tại các phường Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn Nam để gây quỹ hỗ trợ trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

FC Huynh Đệ phối hợp cùng UBND phường Hoài Nhơn Tây tặng quà cho các bệnh nhân tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Anh Nguyễn Anh Tú (SN 1993, viên chức UBND phường Hoài Nhơn Tây) là Chủ nhiệm FC Huynh Đệ. “Mỗi điểm đến, chúng tôi kết nối với địa phương để trao hỗ trợ cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài nguồn quỹ do các thành viên, người thân và bạn bè đóng góp, CLB còn huy động thêm sự ủng hộ từ các hoạt động giao lưu để có thêm tiền hỗ trợ”-anh Tú chia sẻ.

Tại hoạt động giao lưu bóng đá ở phường Hoài Nhơn Đông đầu tháng 9 vừa qua, FC Huynh Đệ phối hợp với Đoàn phường tổ chức trận đấu hỗ trợ 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em nhận 1 triệu đồng. Sau trận đấu, nhóm còn huy động thêm 3 triệu đồng để trao thêm cho 3 em khác, mỗi em 1 triệu đồng.

FC Huynh Đệ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: ĐVCC

Chị Hà Thị Ngọc Bích-Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông-cho biết: “Hoạt động của FC Huynh Đệ mang ý nghĩa thiết thực đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa được tinh thần sẻ chia đến nhiều người. Đoàn phường rất trân trọng và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để nhóm có thể giúp đỡ thêm nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Anh Nguyễn Anh Tú cho biết thêm: “Dự kiến, tháng 11 này, FC Huynh Đệ sẽ tổ chức giao lưu tại phường Bồng Sơn. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng dự kiến phối hợp với các doanh nghiệp và nhà tài trợ để tổ chức thêm nhiều chương trình giao lưu, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng; đồng thời mở rộng quy mô sang địa bàn lân cận để giúp được nhiều hoàn cảnh hơn”.