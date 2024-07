Đức Cơ tuyên truyền về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tham dự hội nghị có 100 đại biểu đại diện MTTQ các xã, thị trấn; Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể ở khu dân cư; già làng, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đức Cơ.

Trong 1 ngày, đại biểu được các báo cáo viên là lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh quán triệt các chuyên đề về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chương trình phối hợp số 6720/CTr-CAT-MTTQ giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023-2033; về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thông tin tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024.

Qua hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” cho cán bộ làm công tác Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở và đội ngũ già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Từ đó, giúp đội ngũ này làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương trong thời gian tới.

Được biết, từ ngày 18 đến ngày 19-7-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” tại huyện Chư Pưh và Đak Pơ.