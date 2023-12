Đức Cơ thu ngân sách năm 2023 đạt 113% kế hoạch

Tại hội nghị, Huyện ủy Đức Cơ đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định bổ sung bà Lê Thị Quyện-Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ khóa VII, (nhiệm kỳ 2020-2025) và Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về bổ nhiệm ông Huỳnh Xuân Thạnh-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân vận Huyện ủy giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo với 24/25 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Huyện đã triển khai chương trình tái canh cây cà phê, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm và các chuỗi liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.

Đến cuối năm 2023, thu ngân sách địa phương đạt 113% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Kim Giàu đã biểu dương và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế và yêu cầu địa phương triển khai những biện pháp tích cực để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2024. Theo đó, trong năm 2024, huyện Đức Cơ cần duy trì các chỉ tiêu thu ngân sách và kêu gọi, thu hút đầu tư để xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trở thành điểm sáng, là động lực để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.