Đưa Kon Tum đến gần hơn với du khách

Ngày 31/12, thông tin từ Công an thành phố Kon Tum cho biết, trong 15 ngày thực hiện cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, các lực lượng của Công an thành phố đã lập được nhiều chiến công.