Du lịch một mình tại Hội An an toàn nhất thế giới

(GLO)- Trong 10 địa điểm được website Smoky Mountains của Mỹ công bố về mức độ an toàn cho du khách khi đi du lịch một mình, Hội An (tỉnh Quảng Nam, Việt Nam) đứng ở vị trí đầu tiên.

Các điểm đến khác có tên trong danh sách còn có Kyoto (Nhật Bản), Ljubljana (Slovenia), Madeira (Bồ Đào Nha), Queenstown (New Zealand), Naples (Florida), Reykjavik (Iceland), Santa Barbara (California), Praha (Cộng hòa Czech) và Munich (Đức).

Trang web này chỉ ra rằng, tỷ lệ tội phạm về móc túi, hành hung, bắt cóc, làm hại tại Hội An là thấp nhất trong số các địa điểm được bình chọn. Đây là những điều mà những người chọn đi du lịch một mình vẫn thường xuyên lo sợ. Những trải nghiệm về mức độ an toàn khi đi du lịch một mình sẽ ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của họ ở một vùng đất, địa phương. Mức chi phí rẻ cũng là điểm cộng cho Hội An từ những du khách thích khám phá, trải nghiệm một mình.

Thành phố di sản Hội An từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của khách nước ngoài bởi vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc. Bên cạnh đó, thành phố hướng đến là một điểm du lịch thân thiện với nhân tình thuần hậu.

Được biết, năm 2023, Hội An đón 4 triệu lượt khách, tăng 99,79% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 3 triệu lượt, tăng 327,63% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách mua vé tham quan các điểm đến đạt hơn 3,2 triệu lượt, tăng 130,53%, trong đó khách quốc tế gần 2,6 triệu lượt, tăng 304,58% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 100,47% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 1,276 triệu lượt.