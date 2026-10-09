Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Điều gì giúp Vinpearl trở thành doanh nghiệp được người lao động yêu thích nhất?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo CareerViet, Báo Tin tức và Dân tộc, VnExpress)

(GLO)- Vinpearl đứng đầu bảng xếp hạng “Doanh nghiệp yêu thích 2026” trong nhóm doanh nghiệp lớn, trong bối cảnh người lao động ngày càng coi trọng môi trường làm việc, cơ hội phát triển và chính sách dành cho nhân sự.

Ngày 8-10, CareerViet công bố bảng xếp hạng “Doanh nghiệp yêu thích 2026”, ghi nhận Vinpearl ở vị trí số 1 trong nhóm doanh nghiệp lớn, đồng thời dẫn đầu ngành khách sạn, du lịch. Kết quả được công bố trong khuôn khổ sự kiện Holistic Excellence 2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

moi-truong-lam-viec-o-vingroup-3-3b8fb1bd23.jpg
Vingroup tạo nên môi trường làm việc tốt cho nhân viên. Ảnh nguồn vieclam24h.vn

Khảo sát “Doanh nghiệp yêu thích 2026” được thực hiện trong năm nay với sự tham gia của đông đảo người lao động và doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Theo CareerViet, khảo sát được triển khai từ ngày 19-5 đến 15-8; nhóm Gen Z chiếm 45%, Gen Y chiếm 51% số người tham gia. Đáng chú ý, có 5.773 người tham gia là quản lý cấp cao.

Ở nhóm doanh nghiệp lớn, sau Vinpearl là Vinamilk, Masan Consumer, Tập đoàn Hoa Sen, Samsung Electronics HCMC CE Complex, Tập đoàn Masan, FPT IS, Acecook Việt Nam, Viettel Construction và Lotte Mart.

Kết quả khảo sát năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều thay đổi. Dữ liệu được CareerViet công bố cho thấy mức độ hài lòng của người lao động giảm từ 4,3 điểm năm 2025 xuống 4,15 điểm trên thang 5; tỷ lệ nghỉ việc trung bình ở mức 20%. Đáng chú ý, nhóm nhân viên có hiệu suất cao lại là nhóm có xu hướng rời doanh nghiệp nhiều hơn, với tỷ lệ trung bình 38%.

Trong bối cảnh đó, một doanh nghiệp được người lao động yêu thích không chỉ nhờ thu nhập mà còn phải tạo được môi trường để nhân sự phát triển, gắn bó và nhìn thấy cơ hội nghề nghiệp dài hạn.

Đây cũng là những yếu tố Vinpearl đang đầu tư khá rõ nét. Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp cho biết, năm 2025, Vinpearl có hơn 15.200 lao động trực tiếp. Công ty dành hơn 30 tỷ đồng cho đào tạo và phát triển nhân sự, với tổng cộng 433.388 giờ đào tạo, tương đương 41,2 giờ/người/năm.

Đặc biệt, Vinpearl cho biết 85% vị trí quản lý được bổ nhiệm từ nguồn nhân sự nội bộ. Tỷ lệ này cho thấy doanh nghiệp chú trọng xây dựng nguồn cán bộ kế cận và mở rộng cơ hội thăng tiến cho người đang làm việc trong hệ thống. Mức độ hài lòng về hoạt động đào tạo được doanh nghiệp ghi nhận ở 91%.

Các chương trình tuyển dụng của Vinpearl cũng cho thấy doanh nghiệp đang hướng tới mô hình phát triển nhân sự dài hạn. Chương trình Vinpearl Future Leaders 2026 đưa ra lộ trình đào tạo cá nhân hóa, cố vấn trực tiếp từ lãnh đạo cấp cao, trải nghiệm nhiều phòng ban và cơ hội được xem xét bổ nhiệm vào vị trí quản lý sau 6-12 tháng đối với ứng viên có thành tích nổi bật.

Bên cạnh phát triển con người, Vinpearl còn đưa các nguyên tắc ESG vào quản trị và vận hành. Doanh nghiệp cho biết đã thành lập Ủy ban Phát triển bền vững, ban hành chính sách ESG và Bộ quy tắc ứng xử, đồng thời đặt mục tiêu giảm tác động môi trường trong toàn hệ thống.

Năm 2025, Vinpearl đạt doanh thu thuần 15.539 tỷ đồng; năm 2026 đặt mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

null