Điều gì giúp Vinpearl trở thành doanh nghiệp được người lao động yêu thích nhất?

(GLO)- Vinpearl đứng đầu bảng xếp hạng “Doanh nghiệp yêu thích 2026” trong nhóm doanh nghiệp lớn, trong bối cảnh người lao động ngày càng coi trọng môi trường làm việc, cơ hội phát triển và chính sách dành cho nhân sự.

Ngày 8-10, CareerViet công bố bảng xếp hạng “Doanh nghiệp yêu thích 2026”, ghi nhận Vinpearl ở vị trí số 1 trong nhóm doanh nghiệp lớn, đồng thời dẫn đầu ngành khách sạn, du lịch. Kết quả được công bố trong khuôn khổ sự kiện Holistic Excellence 2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Vingroup tạo nên môi trường làm việc tốt cho nhân viên. Ảnh nguồn vieclam24h.vn

Khảo sát “Doanh nghiệp yêu thích 2026” được thực hiện trong năm nay với sự tham gia của đông đảo người lao động và doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Theo CareerViet, khảo sát được triển khai từ ngày 19-5 đến 15-8; nhóm Gen Z chiếm 45%, Gen Y chiếm 51% số người tham gia. Đáng chú ý, có 5.773 người tham gia là quản lý cấp cao.

Ở nhóm doanh nghiệp lớn, sau Vinpearl là Vinamilk, Masan Consumer, Tập đoàn Hoa Sen, Samsung Electronics HCMC CE Complex, Tập đoàn Masan, FPT IS, Acecook Việt Nam, Viettel Construction và Lotte Mart.

Kết quả khảo sát năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều thay đổi. Dữ liệu được CareerViet công bố cho thấy mức độ hài lòng của người lao động giảm từ 4,3 điểm năm 2025 xuống 4,15 điểm trên thang 5; tỷ lệ nghỉ việc trung bình ở mức 20%. Đáng chú ý, nhóm nhân viên có hiệu suất cao lại là nhóm có xu hướng rời doanh nghiệp nhiều hơn, với tỷ lệ trung bình 38%.

Trong bối cảnh đó, một doanh nghiệp được người lao động yêu thích không chỉ nhờ thu nhập mà còn phải tạo được môi trường để nhân sự phát triển, gắn bó và nhìn thấy cơ hội nghề nghiệp dài hạn.

Đây cũng là những yếu tố Vinpearl đang đầu tư khá rõ nét. Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp cho biết, năm 2025, Vinpearl có hơn 15.200 lao động trực tiếp. Công ty dành hơn 30 tỷ đồng cho đào tạo và phát triển nhân sự, với tổng cộng 433.388 giờ đào tạo, tương đương 41,2 giờ/người/năm.

Đặc biệt, Vinpearl cho biết 85% vị trí quản lý được bổ nhiệm từ nguồn nhân sự nội bộ. Tỷ lệ này cho thấy doanh nghiệp chú trọng xây dựng nguồn cán bộ kế cận và mở rộng cơ hội thăng tiến cho người đang làm việc trong hệ thống. Mức độ hài lòng về hoạt động đào tạo được doanh nghiệp ghi nhận ở 91%.

Các chương trình tuyển dụng của Vinpearl cũng cho thấy doanh nghiệp đang hướng tới mô hình phát triển nhân sự dài hạn. Chương trình Vinpearl Future Leaders 2026 đưa ra lộ trình đào tạo cá nhân hóa, cố vấn trực tiếp từ lãnh đạo cấp cao, trải nghiệm nhiều phòng ban và cơ hội được xem xét bổ nhiệm vào vị trí quản lý sau 6-12 tháng đối với ứng viên có thành tích nổi bật.

Bên cạnh phát triển con người, Vinpearl còn đưa các nguyên tắc ESG vào quản trị và vận hành. Doanh nghiệp cho biết đã thành lập Ủy ban Phát triển bền vững, ban hành chính sách ESG và Bộ quy tắc ứng xử, đồng thời đặt mục tiêu giảm tác động môi trường trong toàn hệ thống.