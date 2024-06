Theo đó, thực hiện Công văn số 4294/BCT-ĐL ngày 25-12-2024 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai, các đơn vị điện lực tại địa phương phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất.

Công tác kiểm tra cần xem xét mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp, an toàn điện và các quy định pháp luật khác có liên quan về an toàn điện để kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu người dân khắc phục khiếm khuyết, tồn tại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định pháp luật về an toàn điện tại các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tại các khu vực có mật độ dân cư cao, khu chung cư cao tầng, chung cư mini, khu nhà trọ, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ.

Yêu cầu Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn và hiểu rõ về trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an toàn điện; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm tra sử dụng điện, hoạt động điện lực quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30-12-2022 của Bộ Công Thương.

Đồng thời, Sở Công thương có trách nhiệm theo dõi, làm cơ quan đầu mối thông báo phố biến và triển khai đầy đủ các nội dung yêu cầu của Bộ Công thương tại văn bản nêu trên, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công thương trước ngày 15-7-2024, đồng gửi UBND tỉnh để theo dõi.