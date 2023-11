“Đầu tàu” làng Tào Roòng

Năm 2003, được giao làm Công an viên làng Tào Roòng, ông Siu Đôn luôn nỗ lực để giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Ông Đôn cho biết: Trước đó, làng thường xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản. Vì vậy, ông đề xuất với chính quyền địa phương thành lập tổ tự quản an ninh trật tự với 10 thành viên.

“Trong một lần tuần tra, chúng tôi phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng đang trộm cắp 3 con bò của người dân trong làng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng còn thừa nhận trước đó đã trộm 12 con bò của người dân. Sau khi nhóm trộm cắp này bị bắt giữ, tình hình an ninh trật tự trong làng đã ổn định”-ông Đôn cho hay.

Làng Tào Roòng có 418 hộ/1.886 khẩu với hơn 80% là người Jrai. Trước đây, do nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân trong làng bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia gây rối và vượt biên. Với vai trò Công an viên, ông Đôn phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giải thích rõ những âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động để người dân nhận biết, không nghe, không tin, không làm theo.

“Ngoài tham gia tuyên truyền, tôi còn đến tận nhà tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của các hộ gia đình để đề xuất chính quyền địa phương tìm cách tháo gỡ. Nhờ kiên trì khuyên giải, nhiều hộ nhận ra sai lầm nên từ bỏ con đường xấu, quay về địa phương làm ăn, phát triển kinh tế”-ông Đôn chia sẻ.

Từ năm 2018 đến nay, ông Đôn được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Trong vai trò này, ông đã giúp nhiều người từng lầm lỡ vượt qua mặc cảm, tự ti để trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, sống có ích cho gia đình và cộng đồng. Năm 2012, ông Đôn được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; năm 2019 được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1-2-2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tương tự, với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Tào Roòng, ông Rah Lan Hoàng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Ông Hoàng cho biết: Trước đây, người dân trong làng chủ yếu trồng mì, bắp. Việc đầu tư chưa được chú trọng nên năng suất thấp dẫn đến thu nhập bấp bênh. Để người dân tin tưởng và làm theo, ông chủ động cải tạo 1,3 ha đất rẫy của mình rồi đầu tư trồng cà phê. Thấy hiệu quả, nhiều người dân trong làng đã học hỏi làm theo.

Ngoài việc vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông Hoàng còn vận động bà con tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường nội đồng. Ông Hoàng cho biết: Trước đây, đường ra cánh đồng làng chỉ rộng khoảng 2 m. Vào mùa mưa, đường trở nên lầy lội khiến việc vận chuyển nông sản của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Cuối năm 2021, ông phối hợp với hệ thống chính trị làng tổ chức họp bàn, vận động người dân hiến đất mở rộng tuyến đường. Đầu năm 2022, con đường hoàn thành và đưa vào sử dụng với chiều dài 1 km, mặt đường bê tông rộng 4 m, tổng kinh phí xây dựng hơn 800 triệu đồng, trong đó, người dân đóng góp hơn 170 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ông Hoàng còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật của Nhà nước, nhất là về trật tự an toàn giao thông; tham gia cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Với đóng góp của mình, năm 2021, ông được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2021.

Trao đổi với P.V, ông Võ Phi Sơn Vũ-Chủ tịch UBND xã Ia Pal-đánh giá: Ông Siu Đôn và Rah Lan Hoàng là 2 đảng viên nhiệt tình, năng nổ với công việc. Bằng uy tín của mình, 2 ông thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của làng và thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động của địa phương. Mặt khác, 2 ông là cầu nối truyền tải ý kiến của người dân để cấp ủy, chính quyền nắm bắt, đưa ra giải pháp xử lý, tháo gỡ kịp thời.