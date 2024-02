Đak Pơ vượt khó để hội nhập

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Năm 2023, huyện Đak Pơ đã đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu đề ra. Theo đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện được 2.735,764 tỷ đồng, đạt 100,05% kế hoạch, tăng 7,67% so với năm 2022. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 311,966 tỷ đồng, đạt 100,11% kế hoạch, bằng 109,11% so với năm trước.

Thu ngân sách nhà nước được 36,528 tỷ đồng, đạt 92,59% kế hoạch. Tổng chi ngân sách thực hiện được 357,169 tỷ đồng, đạt 130,14% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,7 triệu đồng, bằng 100,1% kế hoạch, tăng 4,91% so với năm 2022. Huyện trồng rừng tập trung được 184 ha, đạt 103,83% kế hoạch; trồng cây phân tán được 121,1 ha, đạt 110% kế hoạch.

Công tác xây dựng huyện, xã, thôn, làng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay, huyện đạt 3/9 tiêu chí huyện NTM; các xã đạt 9-15/19 tiêu chí NTM; làng Bung Bang Hven (xã Yang Bắc) đạt 19/19 tiêu chí làng NTM.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều hoạt động ý nghĩa. Huyện đã tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ II; tổ chức 4 giải thể thao; phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, có 800 người chạy hưởng ứng; cử đoàn vận động viên tham gia 3 giải thể thao cấp tỉnh và giành được 24 huy chương các loại.

Bên cạnh đó, huyện tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ IV; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng và lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện (9/12/2003-9/12/2023). Quan tâm bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, di tích trên địa bàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Phát triển kinh tế bền vững

Năm 2024, huyện Đak Pơ đề ra một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội như: Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 2.946,186 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 33,01 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,76 triệu đồng; có 3 làng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 11 sản phẩm OCOP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 còn 5,17%; số lao động được tạo việc làm là 1.850 người; tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đạt 46,3%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5%; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh...

Để đạt chỉ tiêu đề ra, huyện tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đời sống; chú trọng khâu chọn giống, kỹ thuật chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Khuyến khích, hỗ trợ chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức tập trung; thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, triển khai tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô; chỉ đạo trồng rừng theo kế hoạch, phát triển rừng trồng tập trung, trồng cây phân tán nhằm tăng độ che phủ rừng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch và thực hiện quy hoạch trên tất cả các lĩnh vực; ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản, xây dựng trái phép, không phép; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; thực hiện có hiệu quả việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, đấu tranh ngăn chặn các trường hợp gian lận thương mại trên địa bàn huyện. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn, nhất là hạ tầng giao thông.

Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục các công trình đầu tư trong năm 2024 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng thời gian quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các công trình. Tập trung nuôi dưỡng, phát triển và quản lý tốt các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu nhằm thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm soát chi, đảm bảo điều hành cân đối theo kế hoạch được giao; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra.