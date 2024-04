Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.

Tại bãi rác thải cũ của huyện Đak Pơ vẫn có hàng chục bao rác chất ngổn ngang, tràn ra cả mép con đường giao thông liên thôn chạy ngang qua. Có rất nhiều bao rác chứa xác chết của động vật tập kết tại đây bốc mùi hôi thối.

Bà Lê Thị Bảy (trú tổ 4, thị trấn Đak Pơ) chia sẻ: "Bãi rác này gần tiếp giữa tổ tôi với thôn 4, xã An Thành. Huyện đã có thông báo là đóng cửa bãi rác này nhưng một số hộ dân vẫn cứ lén lút đổ rác. Không biết mấy hộ dân ở đâu cứ mang rác về đây đổ. Mà loại rác liên quan đến lò giết mổ gia súc, ruồi nhặng bu kín. Mỗi khi có gió thổi từ hướng bãi rác về rất hôi thối. Khốn khổ nhất là đến bữa ăn, nghe mùi hôi, nuốt không nổi cơm”.

Theo bà Hoàng Thị Minh Tâm-Bí thư Đảng ủy thị trấn Đak Pơ: Một số người dân vẫn mang rác về đây đổ là vì không nắm được thông tin bãi rác cũ của huyện đã đóng cửa. Do có tường bao xung quanh nên bà con đổ rác tràn ra con đường phía trước khu vực bãi rác. Rác thải bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh đó, nhất là ở tổ 4.

Bí thư Đảng ủy xã An Thành Đỗ Huy Dũng cũng xác nhận còn tình trạng vứt rác bữa bãi tại bãi chứa rác thải cũ của huyện ở thôn 4. Thói quen nên nhiều hộ dân vẫn mang rác ra đây đổ. Đội Công trình giao thông của huyện cũng đã nhiều lần dùng máy ủi vào phía trong bãi xử lý. Mới đây, sau cuộc họp, Thường vụ Đảng ủy xã đã giao UBND xã tiến hành cắm các biển cấm đổ rác ở đó. "Chúng tôi cũng đã đề nghị Đảng ủy, UBND xã thị trấn Đak Pơ phối hợp trong công tác tuyên truyền việc bãi rác đã đóng cửa. Chúng tôi cũng đề nghị các ngành chức năng của huyện quan tâm, phối hợp với xã trong công tác kiểm tra phát hiện để xử lý theo thẩm quyền”-ông Dũng nói.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Pơ, năm 2012, huyện Đak Pơ đã quy hoạch bãi xử lý chất thải rắn sinh hoạt lộ thiên tại thôn 4 với diện tích 1,486 ha. Năm 2023, UBND tỉnh chỉ đạo đóng cửa bãi rác này vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và thực hiện cải tạo lại môi trường. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Đak Pơ đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc bốc dỡ rác, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường và trồng cây xanh tại bãi rác.

Ông Nguyễn Phương Thành-Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Pơ cho biết: Năm 2019, huyện đã xây dựng phương án, đề xuất sử dụng công nghệ lò đốt rác thải sinh hoạt không sử dụng nhiên liệu, quy mô 12-15 tấn/ngày với tổng mức đầu tư trên 14,2 tỷ đồng để đóng cửa vĩnh viễn bãi rác tại thôn 4. Tuy nhiên, do vướng về kinh phí nên việc xây dựng lò đốt chưa triển khai được. UBND các xã cũng đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân không đổ rác thải sinh hoạt tại bãi rác cũ. "Chúng tôi cũng sẽ tiến hành xử lý hành chính các trường hợp vi phạm để ngăn ngừa triệt để tình trạng đổ rác thải trái phép tại khu vực này. Hiện Công trình Giao thông huyện đang thực hiện thu gom, xử lý tại thời rác tại 1 điểm ở thôn An Phong (xã Phú An). Ngoài ra, chúng tôi cũng tuyên truyền bà con có hình thức xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà, không đổ tại bãi rác cũ, ảnh hưởng đến môi trường"-ông Thành nói thêm.