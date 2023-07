Cụm thi đua Chữ thập đỏ các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên hỗ trợ nhân đạo hơn 425 tỷ đồng

Tin liên quan Đức Cơ tôn vinh 58 tập thể, cá nhân trong phong trào hiến máu tình nguyện

Tham dự hội nghị có đại diện Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) 10 tỉnh thuộc Cụm thi đua khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên gồm: Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đak Lak, Đak Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù hoạt động trong bối cảnh có nhiều khó khăn tác động đến công tác Hội và phong trào CTĐ, nhưng Hội CTĐ các tỉnh đã chú trọng đổi mới về phương thức vận động, thể hiện được vai trò là nhịp cầu kết nối, tiếp nhận, điều phối các nguồn ủng hộ, tài trợ, tạo dựng được vị thế trong xã hội. Nhiều phong trào vận động đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Công tác Hội và phong trào CTĐ ở các tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội được chú trọng, đến nay, toàn cụm đã xây dựng được 1.711 cơ sở Hội với tổng số 283.258 hội viên, tổng số thanh thiếu niên CTĐ là 129.646 em và 35.523 tình nguyện viên hoạt động với các mô hình phong phú như mô hình "Nuôi heo đất giúp bạn vượt khó", "Ống tre Bác Hồ", "Đội sơ cấp cứu", "Mười người giúp một người"...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị đã chủ động vận động, phối hợp tặng 523.892 suất quà trong phong trào“Tết Nhân ái” với tổng trị giá 218,681 tỷ đồng; thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã có 1.369 địa chỉ được nhập trên hệ thống Inhandao và trợ giúp thường xuyên cho 11.803 địa chỉ với trị giá hơn 14,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ dụng cụ y tế cho 86.749 lượt người, tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho 4.526 người, tuyên truyền cho 157.397 lượt người về nước sạch vệ sinh và phòng ngừa dịch bệnh.

Triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, các tỉnh trong Cụm thi đua đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ 150.309 lượt người, với tổng giá trị trên 85 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tỉnh Hội đã cứu trợ thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng dễ bị tổn thương với trên 249.680 suất quà, trị giá 61 tỷ đồng.

Ngoài ra, các tỉnh Hội đã chủ động trong công tác đối ngoại, tiếp cận và vận động các nguồn lực từ các tổ chức nước ngoài. Theo đó, Dự án phi chính phủ với tổng trị giá 14,327 tỷ đồng. Đặc biệt tổ chức tốt các sự kiện hiến máu tình nguyện như: Chiến dịch “Lễ hội xuân hồng”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4” và thu được 72.187 đơn vị máu an toàn....

Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo 6 tháng đầu năm 2023 của Cụm thi đua đạt 425,164 tỷ đồng, đã trợ giúp cho 1.144.452 lượt người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Hiệu quả hoạt động của Cụm thi đua gấp 9 lần so với kinh phí Nhà nước cấp cho 3 cấp Hội (49,480 tỷ đồng).

Dịp này, Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên cũng đã tổ chức bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Đặng Thị An Nhàn (trú tại thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 140 triệu đồng, trong đó Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do chính quyền địa phương vận động hỗ trợ và gia đình đóng góp thêm.