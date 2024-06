Cử tri huyện Đak Pơ và Kông Chro có nhiều kiến nghị liên quan đầu tư xây dựng cơ bản

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Đầm (SN 1989, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) về tội “Tham ô tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.