Cốt cán FULRO trở thành người uy tín tiêu biểu

“Tôi bận làm lại cuộc đời”

Ông Puih Hiơng sinh năm 1956 ở làng Trol Đeng, một ngôi làng Jrai hiền hòa thuộc thị trấn Chư Ty. Được cha mẹ cho đi học, ông trở thành thầy giáo dạy học ở huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum. Dù đi dạy, ông vẫn nuôi dưỡng ước mơ học lên nữa để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.

Chẳng ngờ, vào một đêm cuối đông năm 1977, có người rủ Puih Hiơng trốn ra rừng theo FULRO. Hắn vừa lôi kéo, vừa đe dọa rằng nếu ở lại làng, ông sẽ bị chính quyền bắt bớ, giam giữ. Lo sợ, ông gia nhập FULRO mà không biết rằng vì quyết định sai lầm đó mà sau này phải trả giá rất đắt.

“Tôi ở trong rừng suốt 2 năm ròng rã, hoạt động mạn Kon Tum, Chư Păh, Biển Hồ… Không có người tiếp tế, cả bọn tự chống chọi với đói rét, ốm đau. Có khi đói quá, chúng tôi xuống núi xin ăn hoặc trộm thức ăn của bà con đi làm rẫy. Trong thời gian đó, họ phong cho tôi là “Tiểu đoàn phó” kiêm công tác tham mưu. Đến đầu năm 1980, tôi bị bắt tại Gia Lai. Thời gian đầu, tôi hy vọng những người đứng đầu tổ chức FULRO sẽ giúp mình thoát tội. Nhưng thực tế thì chẳng hề có một sự can thiệp nào, tôi bị đưa đi cải tạo ở Trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam. Trong suốt 16 năm 3 tháng chấp hành án, không có một ai trong tổ chức FULRO mà tôi từng đặt niềm tin đến thăm hay ít ra là gửi cho tôi một lời động viên, an ủi. Sự thất vọng gặm nhấm tôi suốt chuỗi ngày dài sau song sắt nhà giam. Tôi cay đắng nhận ra mình đã sai, đã làm những việc hại đến nhiều người”-ông Hiơng tâm sự.

Quyết tâm sửa lỗi, Puih Hiơng phấn đấu cải tạo tốt và vận động các phạm nhân khác chấp hành quy định của trại giam, được cử vào Ban Trật tự của trại. Năm 1997, mãn hạn tù khi đã bước vào tuổi trung niên, ông về quê vợ ở làng Pleiku Roh, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku. Vợ qua đời, con gái đi lấy chồng, ông cảm thấy cô đơn trong căn nhà vắng lặng. Thế rồi, ông quyết định trở về làng Trol Đeng. Lúc này, FULRO lại tìm cách liên lạc với ông nhiều lần, nhất là người bạn học thời niên thiếu tên Ksor Blih (còn gọi là Ama Rơ Chel-đối tượng cốt cán trong tổ chức MFI, FULRO lưu vong ở Mỹ).

Có lần, Blih gửi cho ông 10 USD. Ông hỏi: “Gửi cho tôi với mục đích gì?” thì Blih nói: “Gửi anh uống cà phê”. Nghe vậy, ông Hiơng trả lời dứt khoát: “Tôi không nhận. Tôi bận làm lại cuộc đời. Anh ở bên đó đừng làm bậy, khổ bà con. Lỡ nghe theo anh bị tù tội như tôi, anh có giúp gì được họ không?”. Blih không trả lời được câu hỏi này.

Ngăn bà con không đi vào đường tối

Ông Hiơng kể: Cũng vào thời gian đầu sau khi ông về làng Trol Đeng, có người dẫn ông đi phỏng vấn. Họ hỏi ông muốn đi Mỹ không thì ông dứt khoát nói không đi. “Người ta nói tôi đã bỏ lỡ cơ hội đi Mỹ, bỏ cơ hội “đổi đời”. Nhưng tôi chưa một lần ân hận vì quyết định đó. Bởi thông qua người anh ruột đang ở Mỹ, tôi biết sự thật về cái gọi là “thiên đường”, là “miền đất hứa” mà người ta vẽ ra. Anh tôi liên tục gọi điện về khuyên tôi đừng đi. Ở bên đó, anh tôi cũng phải đi làm quần quật cả ngày mới đủ sống, rất mệt mỏi. Tôi cũng không muốn như Ksor Blih, nhận mấy đồng bạc nhơ bẩn từ các tổ chức phản động khác rồi tuyên truyền vào trong nước, xúi giục bà con làm điều sai trái, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Tôi tự nhủ, tốt nhất, tôi nên ở lại quê hương để ngăn bà con trong làng, trong xã không nghe kẻ xấu lôi kéo hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”, vượt biên”-ông Hiơng trải lòng.

Trung tá Nguyễn Văn Chinh-Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Đức Cơ): “Điều rất đáng trân trọng ở ông Puih Hiơng là tấm lòng luôn hướng đến cộng đồng và tinh thần kiên định. Ông lấy bài học của chính bản thân để tuyên truyền giúp bà con không mắc mưu FULRO và các thế lực thù địch; cùng lực lượng Công an đấu tranh ngăn chặn hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; giáo dục, cảm hóa các đối tượng lầm lỡ, trong đó có nhiều đối tượng từng là cốt cán FULRO. Uy tín và sức ảnh hưởng của ông Hiơng không chỉ ở làng mà trên địa bàn toàn huyện. Với những đóng góp đó, ông 6 lần được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen; 10 lần được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua yêu nước”.