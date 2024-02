Công an thị xã An Khê: Lá cờ đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

(GLO)- Năm 2023, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đạt được một số thành tích nổi bật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để xảy ra tội phạm hoạt động kiểu băng, nhóm, gây bức xúc dư luận.

Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 91,54%, trong đó, trọng án đạt 100%. Đơn vị cũng đã đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, hoạt động “tín dụng đen”, được các cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng.

Cùng với đó, công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường, tội phạm trên lĩnh vực công nghệ thông tin cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý hành chính, nhất là thực hiện Đề án 06 đạt nhiều thành tích (là đơn vị cấp huyện thứ 2 trong toàn tỉnh hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử).

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, lực lượng Công an thị xã đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn 100% hộ gia đình về phòng cháy, chữa cháy.

Với phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, lực lượng Công an thị xã phối hợp với các xã, phường vận động mỗi hộ dân trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy cầm tay trong nhà. Đến nay, thị xã cơ bản đạt 100% kế hoạch, là một trong những đơn vị cấp huyện về đích đầu tiên của cả nước.

Cũng trong năm 2023, Công an thị xã đã quyết liệt triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó, tai nạn giao thông được kéo giảm về số vụ và số người chết. Cụ thể, trong năm, trên địa bàn thị xã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết và 8 người bị thương (giảm 4 vụ, giảm 3 người chết so với năm 2022).

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai hiệu quả. Mô hình “Tổ chức tôn giáo cơ sở chung tay giữ gìn an ninh trật tự” của thị xã được Giám đốc Công an tỉnh quyết định công nhận, chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã-cho biết: “Với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, năm 2023, đơn vị có 37 tập thể, 68 cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, thực hiện các chuyên đề, đợt thi đua; 2 tập thể, 1 cá nhân được Bộ Công an, Công an tỉnh biểu dương điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, Công an thị xã vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Phát huy kết quả đạt được, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thời gian trước, trong cũng như sau Tết Nguyên đán 2024, Công an thị xã An Khê triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, tạo điều kiện cho người dân vui xuân đón Tết.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15-12-2023 đến 29-2-2024. Trong 70 ngày cao điểm, Công an thị xã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, tạo khí thế tấn công mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Cũng trong thời gian này, Công an thị xã tập trung truy quét tội phạm và hoạt động buôn lậu, các hành vi gian lận thương mại, mua bán hàng giả; mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép.

Trưởng Công an thị xã An Khê nhấn mạnh: Để đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự chung tay phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân thì các lực lượng nghiệp vụ, Công an phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các nội dung, biện pháp công tác tấn công, truy quét tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đánh mạnh, đánh trúng các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm đã được xác định trong giai đoạn chuẩn bị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2024.