(GLO)- Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an thị xã An Khê đấu tranh, triệt phá 59 vụ án về hình sự, kinh tế, ma túy. Qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thị xã cửa ngõ ở phía Đông của tỉnh.

Để có ma túy sử dụng và có tiền tiêu xài, đối tượng Nguyễn Xuân Nguyên (SN 1989, trú tại tổ 2, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) mua ma túy từ 1 đối tượng không quen biết rồi chia nhiều thành gói nhỏ cất giấu trong nhà. Khi lực lượng Công an thị xã An Khê tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyên thì phát hiện, thu giữ 26 gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê, đối tượng Nguyên khai nhận 26 gói ni lông chứa chất màu trắng là ma túy đá. “Tôi gọi điện thoại cho người bán ma túy. Mua xong, tôi đem về nhà rồi chia ma túy thành nhiều gói nhỏ để sử dụng trong lúc đi đánh cá và bán lại cho người có nhu cầu”-Nguyễn Xuân Nguyên khai.

Mới đây, Công an thị xã An Khê phối hợp với Công an xã Long Trạch (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Duy (SN 2002, trú tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó, sau khi lừa được 1 thanh niên tên K. trú tại huyện Đak Pơ vào tỉnh Long An để làm việc, Duy còn trộm điện thoại của thanh niên này. Lúc mở điện thoại vừa trộm được, Duy phát hiện trong tin nhắn zalo có các clip, hình ảnh nhạy cảm của K. với người yêu cũ hiện ở tại thị xã An Khê. Nguyễn Đức Duy đã liên lạc, yêu cầu người nhà người yêu cũ của K. ở tại thị xã An Khê phải chuyển 200 triệu đồng. Duy liên tục đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ tung toàn bộ hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội.

Theo chỉ dẫn của đối tượng, người nhà nạn nhân đã mang tiền vào tỉnh Long An để đưa cho Duy. Khi Duy đang nhận tiền, lực lượng Công an đã bắt quả tang. Tại cơ quan Công an, Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Duy nói: "Tôi nhắn tin qua lại với người nhà người yêu cũ của K. rồi chốt số tiền là 100 triệu đồng. Khi nghe bị hại nói đang ở TP. Hồ Chí Minh, tôi bảo chuyển khoản nhưng họ bảo không thể chuyển khoản tiền được vì ngân hàng đóng cửa nghỉ cuối tuần. Thấy bị hại kéo dài thời gian chuyển tiền, tôi hẹn ra một địa điểm rồi đặt tiền ở đó để tôi tự ra lấy sau. Khi tôi đang lấy tiền thì bị Công an bắt giữ".

Theo thống kê của Công an thị xã An Khê, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 59 vụ với 117 đối tượng phạm pháp hình sự, kinh tế, ma tuý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê đã ra quyết định khởi tố 56 vụ với 101 đối tượng.

Trung tá Nguyễn Xuân Trường-Phó Đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát Kinh tế-Ma túy, Công an thị xã An Khê cho hay: Năm 2024, tỷ lệ số vụ vi phạm về ma túy trong thanh thiếu niên ở trên địa bàn chiếm tỷ lệ 65% tổng số vụ. Các đối tượng thanh thiếu ngày càng có hành vi manh động, sẵn sàng dùng hung khí chống lại lực lượng thi hành công vụ. Đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân với tội phạm ma túy và để các gia đình chú trọng hơn trong việc quản lý, giáo dục con cái đang trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê: Đơn vị đã triển khai mô hình phòng ngừa tội phạm 3 lớp đối với các địa bàn ráp gianh ra, vào cửa ngõ thị xã. Đơn vị tăng cường triển khai các tổ công tác tại các địa bàn ráp gianh, khu vực phức tạp về an ninh trật tự và triển khai mô hình tuần tra theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh. Đơn vị cũng triển khai đồng bộ giải pháp phòng-chống tội phạm trên không gian mạng. Qua đó đã kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tham mưu cho UBND thị xã triển khai các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. "Chúng tôi cũng báo cáo Giám đốc Công an tỉnh những giải pháp, cách làm hay của đơn vị để chỉ đạo nhân rộng ra toàn tỉnh, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm 5% tội phạm trên địa bàn tỉnh. "Nhờ chỉ đạo các đội nghiệp vụ cũng như Công an các xã, phường chủ động bám chắc địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động tố giác tội phạm ngay từ cơ sở, đơn vị được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong Công an tỉnh về đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm"-Thượng tá Nguyễn Thành Huy cho biết.