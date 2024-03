Công an Mang Yang tích cực học tập và làm theo Bác

(GLO)- Những năm gần đây, Đảng bộ Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) luôn tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tá Y Mai Anh-Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Mang Yang-cho biết: Đảng bộ thường xuyên duy trì học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan. Đồng thời, gương mẫu thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Đặc biệt, nêu cao tính tự giác, thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban Bí thư và Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phòng-chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Quan tâm nêu gương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích, những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả để nhân rộng.

Cũng theo Thượng tá Y Mai Anh: Thông qua sinh hoạt cấp ủy và các chi bộ, đơn vị đã duy trì việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại. Đồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét và phân loại cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hàng năm.

Các chi bộ, đội nghiệp vụ xác định học Bác bằng những hành động và việc làm cụ thể; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, vận dụng có hiệu quả vào nghiệp vụ công tác sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những năm qua, Mang Yang là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về tình hình an ninh chính trị, nhất là các hoạt động liên quan đến tà đạo “Hà Mòn”. Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình và triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ.

Thiếu tá Hoàng Thái Sơn-Phó Trưởng Công an huyện-thông tin: “Đơn vị đã tổ chức nhiều đợt truy quét số đối tượng tham gia tà đạo “Hà Mòn”; gọi hỏi, răn đe và đưa nhiều lượt đối tượng ra kiểm điểm, giáo dục trước dân. Đồng thời, trực tiếp và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt, giáo dục, xử lý nhiều đối tượng cốt cán hoạt động tà đạo “Hà Mòn”.

Đảng ủy Công an huyện luôn chú trọng các giải pháp không để tái phục hồi hoạt động của tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê ga”; không để các đối tượng kích động chống phá, gây rối hình thành các “điểm nóng” về an ninh chính trị, không để xảy ra tình hình tội phạm băng nhóm, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Công an huyện cũng đã triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, kinh tế, môi trường được đẩy mạnh. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các phong trào, mô hình vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được đẩy mạnh.

Riêng năm 2023, Công an huyện có gần 130 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và các danh hiệu thi đua khác.

Trung tá Lê Thanh Hoài-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự-cho biết thêm: “Công an huyện đã rà soát, đưa các đối tượng liên quan đến ma túy vào diện quản lý để có biện pháp đấu tranh, xử lý hiệu quả. Đồng thời, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy, cũng như triển khai các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Riêng trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Giáp Thìn 2024, Công an huyện đã khởi tố 4 vụ với 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngoài làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ Công an huyện còn tích cực triển khai các hoạt động xã hội. Tại làng Kret Krot (xã Hra), cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân, tặng quà cho gia đình khó khăn. Nhận thấy làng Kret Krot có tỷ lệ người dân mù chữ khá nhiều, Trung úy Lê Tuấn Thành-Cán bộ Công an xã Hra đã đứng ra tổ chức lớp học tình thương cho đồng bào Bahnar trong làng. Lớp học duy trì từ cuối năm 2023 đến nay với gần 40 học viên tham gia.