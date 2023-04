Chuyện "mẹ gả con dâu đi lấy chồng mới" gây xúc động cộng đồng mạng

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền câu chuyện khiến nhiều người không khỏi cảm phục, khi một gia đình ở xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tổ chức linh đình đám cưới để gả con dâu (tên Hoàng Bảo An) đi lấy chồng mới, sau khi người chồng cũ của Bảo An không may qua đời nhiều năm trước.

Đặc biệt, người đứng ra tổ chức đám cưới là bà Đặng Thị Hòa - mẹ chồng của Bảo An, người mẹ chồng thương con dâu như con đẻ, mong muốn Bảo An sẽ tìm được bến đỗ mới thật hạnh phúc.

Câu chuyện này được kể lại qua sự chứng kiến của chị Tiên - thợ trang điểm cho cô dâu Bảo An.

Chị Tiên đã chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân, sau đó lan truyền nhanh chóng: “Yên Dưỡng, Cẩm Khê, một đám cưới mà khiến mình khi tới makeup đã vô cùng cảm động. Lúc mới đến mình tưởng đây là nhà đẻ của cô dâu, nhưng không mọi người ạ, nhà chồng cô dâu đó. Hôm nay tại căn nhà ấy, mẹ chồng đứng ra gả con dâu đi lấy chồng”.

Đã thế, em chồng còn hỏi một câu mà mình xúc động kinh khủng: "Chị ơi, thế sau này chị có em bé, em bé sẽ gọi em là chú hay cậu nhỉ".

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Hùng - Chủ tịch UBND xã Yên Dưỡng cho biết, câu chuyện mẹ gả con dâu đi lấy chồng mới, lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là câu chuyện có thật.

"Bản thân tôi cũng được mời và đến dự đám cưới đó, ông Toán là Chủ tịch Hội Người cao tuổi kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của xã, vợ chồng ông Toán bà Hòa sống hiền lành, tử tế, được mọi người yêu quý.

Cô Bảo An đi lấy chồng, ông Toán bà Hòa nửa mừng nửa cũng hơi buồn và tiếc nuối, nhưng sau khi được mọi người động viên gia đình đều rất vui vẻ" - ông Hùng chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV, nhiều năm trước, khi chồng cũ của Bảo An không may qua đời vì tai nạn lao động, Bảo An đã ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng, xem nhà chồng như nhà đẻ. Ngày giỗ chồng hàng năm, chị đứng ra lo liệu chu toàn. Bố mẹ chồng và các anh, em của Bảo An trong nhà đều thương yêu, xem chị như ruột thịt.

Thương con dâu hiền góa bụa khi còn quá trẻ, bố mẹ chồng cũng thường xuyên thúc giục con dâu đi bước nữa. Nay, khi Bảo An đã tìm được bến đỗ mới cho cuộc đời, ông bà vừa mừng nhưng cũng vừa buồn vì con mình đã thành "dâu người ta".

Ngày 11.4, đám cưới ở nhà bà Đặng Thị Hòa có 35 mâm cỗ, khách là anh em họ hàng, hàng xóm bạn bè của ông bà và của cô dâu Bảo An. Trong lễ cưới, gia đình bà Hòa đại diện cho nhà gái nhận sính lễ, tuyên bố gả Bảo An cho gia đình chồng mới của cô.