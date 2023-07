(GLO)- Từ ngày 9 đến 11-7, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu-yêu thương và chia sẻ”. Chương trình gồm hoạt động biểu dương tại Hà Nội và “Ngày hội gia đình” dành cho mẹ và con tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong số 75 cặp mẹ con tiêu biểu được biểu dương dịp này, Gia Lai có 1 cặp mẹ con là Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Thúy-Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Phụ nữ Công an tỉnh và bé Lâm Ngọc An Nhiên (SN 2015) đạt học sinh xuất sắc năm học 2022-2023. Bé Nhiên là con của Thượng úy Lê Thị Kiều Nhung-nguyên hội viên Hội Phụ nữ Công an huyện Chư Păh, đã qua đời năm 2021 vì bệnh tật.

Bé Nhiên cùng với chị ruột là Lâm Ngọc Gia Linh (SN 2013) được Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận nuôi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” theo hình thức gián tiếp hỗ trợ, chăm sóc thông qua người nuôi dưỡng trực tiếp. Mức hỗ trợ cố định cho các bé là 5-6 triệu đồng/năm. Ngoài ra, Hội còn vận động thêm kinh phí, quà tặng cho các bé vào dịp lễ, Tết, năm học mới.

Sau 1 năm triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội cơ sở trực thuộc và Hội Phụ nữ Công an các huyện, thị xã, thành phố đã nhận nuôi 31 trẻ mồ côi, trong đó có 19 trẻ người dân tộc thiểu số, 8 trẻ là con cán bộ Công an tỉnh và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt.