Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung và các gia đình có công tiêu biểu ở huyện Mang Yang

(GLO)- Sáng 10-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung và các gia đình có công tiêu biểu ở huyện Mang Yang.

Đi cùng đoàn có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang.

Theo đó, đoàn đến thăm 5 gia đình có công tiêu biểu gồm các ông, bà: Nhơn (A Nhâm)-Thương binh 21% (làng Hlim, xã Lơ Pang); Blưk-Bệnh binh mất 65% sức khỏe (làng Roh, xã Lơ Pang); Ném-người bị địch bắt, tù đày (làng Roh, xã Lơ Pang); Pit-người bị địch bắt, tù đày (làng Đê Tur, xã Đak Djrăng); Mai Thiên Toán-Thương binh mất 45% sức khỏe (làng Đê Tur, xã Đak Djrăng).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn thăm, tặng quà gia đình bà Ném (trú làng Roh, xã Lơ Pang). Ảnh: Hoàng Hoài

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã ân cần thăm hỏi về đời sống và tình hình phát triển kinh tế, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các gia đình.

Đến thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) tại xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn tập thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tuyệt đối an toàn; quan tâm chăm lo cho phạm nhân đón Tết ấm áp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (bìa phải) tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung. Ảnh: Hoàng Hoài

Thay mặt đơn vị, Thượng tá Phạm Khắc Trung-Phó Giám thị Trại giam Gia Trung đã báo cáo kết quả công tác của đơn vị, các phương án đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, việc chăm lo Tết cho các phạm nhân, triển khai công tác chuẩn bị để cán bộ, chiến sĩ trực tại đơn vị vui Tết, đón xuân an toàn, vui tươi, tiết kiệm.