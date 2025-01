Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham gia đoàn công tác có Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Việt Hưng; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Tiến Anh.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 4 từ trái sang) chúc Tết và tặng quà Công an tỉnh. Ảnh: P.D

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị: Đội Cảnh sát 113 (phòng PC06, Công an tỉnh) và Công an tỉnh. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao một số kết quả nổi bật mà các đơn vị đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới và đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát 113 nói riêng và Công an tỉnh nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nắm chắc địa bàn, chủ động phương án và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là chủ động các phương án, đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác. Đồng thời khẳng định, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng nỗ lực cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung (bên trái) thăm, chúc Tết đồng chí Nguyễn Vỹ Hà. Ảnh: P.D

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ, gồm: đồng chí Nguyễn Vỹ Hà-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời đến thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí: Nay Phin-nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến; Phạm Thế Dũng-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Cường (Bảo)-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Nay Phin. Ảnh: P.D

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và chúc các đồng chí cùng gia đình đón năm mới an khang, thịnh vượng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ và bày tỏ mong muốn, các đồng chí và gia đình tiếp tục quan tâm, có những đóng góp tâm huyết vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.