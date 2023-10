Chư Prông và Kông Chro kết nạp 217 đảng viên trong 9 tháng

Tin liên quan Quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp cho gần 200 cán bộ chủ chốt huyện Kông Chro

Sáng 2-10, Huyện ủy Chư Prông đã tổ chức hội nghị lần thứ 14, khoá XVII (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Trong 9 tháng qua, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra: Tính đến 30-9-2023, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện là gần 77 ngàn ha, đạt 100,59% so với kế hoạch, tăng 0,94% so với cùng kỳ năm 2022. Ước đến 30-9, tổng thu ngân sách huyện là trên 52 tỷ đồng, đạt 80,27% dự toán tỉnh giao, đạt 72,06% dự toán Nghị quyết. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; công tác thu hút đầu tư tiếp tục được chú trọng. Đến nay, toàn huyện đã có 7/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 8 thôn, làng đạt chuẩn làng nông thôn mới. Tổng số tiêu chí đạt được là 246 tiêu chí, bình quân đạt 12,95 tiêu chí/xã.

9 tháng qua, chất lượng giáo dục đào tạo, khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân toàn huyện từng bước được nâng lên; các chương trình an sinh xã hội, chế độ chính sách được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng-chống tham nhũng được chú trọng. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã tập trung hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp 121 quần chúng vào Đảng, đạt 73,3% so với chỉ tiêu nghị quyết; tính đến nay, toàn Đảng bộ huyện là 4.535 đảng viên; trong đó người dân tộc thiểu số có 1.443 đảng viên; tôn giáo 59 đảng viên.

3 tháng cuối năm, huyện Chư Prông sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo khai thác hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu đạt và vượt so với Nghị quyết. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình về đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách theo quy định. Tăng cường công tác phát triển đảng viên gắn với thành lập chi ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

Tập trung chỉ đạo công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân, không để tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng.

*Trong 9 tháng năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai đồng bộ quyết liệt phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 ngay từ đầu năm. Đến nay có 15/24 chỉ tiêu đảm bảo tiến độ, đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Trong đó, nổi bật là thu ngân sách trên địa bàn; trồng rừng và trồng cây dược liệu.

Cụ thể, tổng thu ngân sách đạt 22,71 tỷ đồng, đạt 87,52% Nghị quyết. Huyện đã thành lập mới 4/14 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 113; 19 hợp tác xã đang hoạt động và 532 hộ đăng ký kinh doanh.

Đối với tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đến ngày 20-9, huyện đã giải ngân thực vốn năm 2022, 2023 là 144,569 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch vốn, trong đó vốn đầu tư phát triển 115,388 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch vốn; vốn sự nghiệp 29,271 tỷ đồng đạt 28% kế hoạch vốn.

Cùng với đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

9 tháng qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã chuẩn y kết nạp 96 đảng viên, đạt 91,4% Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 2.594 đảng viên. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung, quan tâm lãnh-chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên; từ đó góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót.