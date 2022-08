Nga: Hơn 50.000 quân nhân tham gia tập trận Vostok-2022

Hơn 50.000 quân nhân sẽ tham gia cuộc diễn tập chỉ huy và tham mưu chiến lược Vostok-2022 trong khoảng thời gian 1-7/9 tại các khu huấn luyện thuộc Quân khu miền Đông.



Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/8 cho biết hơn 50.000 quân nhân sẽ tham gia cuộc diễn tập chỉ huy và tham mưu chiến lược Vostok-2022 trong khoảng thời gian 1-7/9 tại các khu huấn luyện thuộc Quân khu miền Đông.



Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, hơn 5.000 phương tiện vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm 140 máy bay, 60 tàu chiến, tàu thuyền và tàu hỗ trợ, sẽ tham gia vào tập trận Vostok-2022 do Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, trực tiếp chỉ huy.



Nội dung tập trận bao gồm các hạng mục phòng thủ và tấn công được tổ chức tại 7 khu huấn luyện trên đất liền, các khu quân sự duyên hải thuộc biển Okhotsk và biển Nhật Bản.



Mục tiêu diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng của chỉ huy và binh sỹ trong việc quản lý các nhóm quân liên quân và liên minh đẩy lùi các cuộc xâm lược giả định ở hướng Đông và trong khu vực biển Viễn Đông của Nga, tăng khả năng tương thích và mức độ tương tác trong hiệp đồng tác chiến, giải quyết các nhiệm vụ chung là duy trì hòa bình, bảo vệ lợi ích và đảm bảo an ninh quân sự ở khu vực phía Đông.



Trước đó, ngày 17/8, phản ứng về cuộc tập trận Vostok-2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington không coi cuộc tập trận là sự kiện bất thường, nhấn mạnh đây là cuộc tập trận chung của một số quốc gia, không chỉ có Nga và Trung Quốc.



Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết các binh sỹ nước này cùng các đại diện của Ấn Độ, Belarus, Tajikistan và Mông Cổ sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự chiến lược Vostok-2022 tổ chức tại Nga.



Tuyên bố của Bắc Kinh lưu ý rằng “các cuộc tập trận không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.”



Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định tham gia cuộc tập trận này là nhằm tăng cường phối hợp chiến lược giữa các nước và tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa an ninh.

