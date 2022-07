Gia Lai: Chú trọng công tác dự báo, nắm tình hình an ninh khu biên giới

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chủ trì hội nghị giao ban quý II-2022 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-Công an tỉnh-Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tội phạm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.





Thời gian qua, 3 đơn vị đã chủ động phối hợp, trao đổi, xác minh, xử lý thông tin, dự báo tình hình và thống nhất triển khai các mặt công tác liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoạt động liên quan đến tuyên truyền, kích động lôi kéo người dân tộc thiểu số vượt biên, tình hình liên quan đến dịch Covid-19 và hoạt động của các loại tội phạm khác. Tham mưu cấp ủy, chính quyền công tác quốc phòng-an ninh; xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh, đất nước. Giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm. Bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, phối hợp chặt chẽ công tác phòng-chống dịch Covid-19; phòng-chống thiên tai và tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tổ chức huấn luyện, diễn tập... Trong quý II-2022, 3 lực lượng đã phối hợp, trao đổi 370 tin, trong đó cấp tỉnh 120 tin, cấp huyện 250 tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chủ trì hội nghị giao ban quý II-2022 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-Công an tỉnh-Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Ảnh: Minh Nguyễn



Tham gia thảo luận, các đơn vị đã tập trung đánh giá kết quả nổi bật trong công tác phối hợp, phân tích những tồn tại, làm rõ những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trong công tác phối hợp nắm, đánh giá, trao đổi thông tin, tình hình giữa các lực lượng; đồng thời tiếp tục xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để thực hiện tốt các nội dung phối hợp, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các lực lượng tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung phối hợp. Trong đó, chú trọng công tác dự báo, nắm tình hình an ninh khu vực an ninh biên giới. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhận định: Hiện nay, tình trạng buôn người qua biên giới đã xảy ra trên địa bàn, nếu không làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền, nắm địa bàn thì nguy cơ này vẫn còn tiếp diễn. Các lực lượng của 3 đơn vị cần tổ chức lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát an ninh khu vực biên giới nhằm đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại các địa bàn; đấu tranh, phản bác các luận điệu chống phá; cần nhận định, đánh giá, phối hợp xử lý các vụ việc đã xảy ra và tham mưu, đề xuất cách thức xử lý đồng bộ.

MINH NGUYỄN