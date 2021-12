Gia Lai: Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh thông tin và an ninh quốc gia

(GLO)- Chiều 13-12, Công an tỉnh Gia Lai và Viettel Gia Lai đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh thông tin nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn.





Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Trần Văn Thuân-Giám đốc Viettel Gia Lai cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Viettel Gia Lai.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hữu



Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và thống nhất ký kết một số nội dung quan trọng trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh thông tin nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, như: Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an toàn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng mạng lưới, hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của Viettel Gia Lai; thực hiện công tác vận động quần chúng nhân dân nhằm tạo điều kiện cho Viettel triển khai thi công, phát triển hạ tầng mạng lưới nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thường xuyên trao đổi về âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng mạng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm đảm bảo theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật…



Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm nhấn mạnh: Trên cơ sở những kết quả đạt được và những nội dung được ký kết hai bên tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động trong công tác phối hợp vừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an ninh quốc gia. Trước mắt 2 đơn vị tập trung sử dụng công nghệ và không gian mạng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người nêu cao ý thức phòng-chống dịch Covid-19; đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, xuyên tạc gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng-chống dịch trên địa bàn.



NGUYỄN HỮU