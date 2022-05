An Khê hoàn thành huấn luyện dân quân phòng không 12,7 mm

(GLO)- Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê vừa hoàn thành huấn luyện dân quân phòng không năm 2022.





Dân quân phòng không 12,7 mm trên thao trường huấn luyện. Ảnh: Phương Thanh

Trong thời gian từ ngày 26-4 đến 12-5, 62 đồng chí dân quân thuộc Trung đội Súng máy phòng không 12,7 mm phường An Bình và xã Song An (thị xã An Khê) được học tập, nắm chắc một số kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; tính năng, cấu tạo, tác dụng chính của súng máy phòng không 12,7 mm, cách tháo lắp và bảo quản; hành động chiếm lĩnh trận địa và triển khai đội hình chiến đấu của khẩu đội. Vị trí, nhiệm vụ, yếu lĩnh động tác của từng xạ thủ; hiệp đồng khẩu đội, trung đội; làm công tác chuẩn bị chiến đấu, bắn các loại mục tiêu trên không và mục tiêu mặt đất.



Kết quả, nội dung học tập chính trị có 100% đồng chí đạt yêu cầu, 79,03% đạt khá giỏi; nội dung quân sự chuyên ngành Súng máy phòng không 12,7 mm có 100% đạt yêu cầu, 88,52% khá giỏi.



PHƯƠNG THANH