Đồn Biên phòng Ia Chía: Phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới, ngày 4-3-2002, Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) được thành lập. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ

Đồn Biên phòng Ia Chía được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 7 km và phụ trách địa bàn xã Ia Chía. Đóng quân xa địa bàn dân cư, đường sá đi lại khó khăn, lại thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa do nước sông suối dâng cao, tuy nhiên, với tinh thần tự lực, tự cường, đơn vị đã từng bước khắc phục khó khăn, củng cố nơi ăn, ở, sinh hoạt và đẩy mạnh tăng gia sản xuất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đơn vị đã tự túc 100% rau xanh trong bữa ăn hàng ngày nhờ mô hình “5 giàn, 3 vườn”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía tuần tra trên sông. Ảnh: Anh Huy

Để đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của FULRO, “Tin lành Đê ga” và phòng-chống vượt biên, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ biên giới. Đồng thời, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, độc lập và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, địa bàn, đối tượng; tập trung nắm, đánh giá, dự báo tình hình từ xa, từ sớm để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trung tá Lê Hồng Tuấn-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía-cho hay: Đảng ủy-Ban Chỉ huy Đồn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận diện những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, phản động; tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những mâu thuẫn trong các tầng lớp nhân dân. Những năm qua, đơn vị đã triệt phá hàng chục vụ việc liên quan đến hoạt động móc nối, lôi kéo, tổ chức đưa đón người vượt biên, phối hợp giáo dục, kiểm điểm nhiều đối tượng có liên quan; phát hiện, bắt giữ hàng trăm đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép…

Trong năm 2021, đơn vị đã phát hiện, xử lý 62 vụ/47 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó độc lập phát hiện, đấu tranh 12 vụ/15 đối tượng liên quan đến khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, vi phạm quy chế biên giới, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, ma túy. Trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các tuyến đường mòn, lối tắt, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đồng hành cùng người dân biên giới

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, suốt 20 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía luôn “3 bám, 4 cùng” tích cực củng cố, xây dựng cơ sở chính trị gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn. Thiếu tá Vũ Đình Truyền-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Chía-cho biết: Mỗi năm, đơn vị tham gia hàng trăm ngày công giúp người dân sửa nhà, làm hàng rào, thu hoạch mùa màng, di dời chuồng trại gia súc… Nhiều năm nay, đơn vị nhận “Nâng bước em đến trường” 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 1 cháu ở Campuchia (500 ngàn đồng/cháu); nhận 2 cháu mồ côi làm “Con nuôi đồn Biên phòng” và đỡ đầu 3 người già neo đơn, không có khả năng lao động. Ngoài ra, đơn vị phối hợp cùng địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để từng bước vươn lên ổn định cuộc sống; xây dựng các mô hình điểm giúp dân phát triển kinh tế, phân công đảng viên Biên phòng phụ trách hộ… Hiện tại, đơn vị đang nhận giúp đỡ hộ ông Rơ Lan Kih (làng Nú) và ông Rơ Châm Toan (làng Beng) vươn lên thoát nghèo.

Đồn Biên phòng Ia Chía hỗ trợ bò giống cho gia đình ông Rơ Châm Toan (làng Beng). Ảnh: Anh Huy

Đánh giá về vai trò của Đồn Biên phòng Ia Chía, Bí thư Đảng ủy xã Ia Chía Siu Tin khẳng định: Đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đến giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng-chống dịch Covid-19. Đặc biệt, đơn vị đã có những cách làm hay trong tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; triển khai một số mô hình “Dân vận khéo” thiết thực, ý nghĩa như: giúp hộ khó khăn, nhận con nuôi, hỗ trợ “Nâng bước em đến trường”… Qua đó, tình đoàn kết quân-dân này càng được thắt chặt, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Theo Trung tá Lê Hồng Tuấn, phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Đồn tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp công tác biên phòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu, phối hợp xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tham gia cùng người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... và chung sức đồng lòng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.