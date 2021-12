Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

(GLO)- Chiều 3-12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.





Dự hội nghị có Đại tá Dương Hoàng Toán-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng gần 40 đại biểu là Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn Bộ binh 991.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh



Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Nổi bật là tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 và tham gia phòng-chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm Nghị định số 02/2020/NĐ-CP, Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng tuần tra, kiểm soát, nắm, dự báo tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời các tình huống, bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



Bên cạnh đó, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, xã 100% chỉ tiêu, kế hoạch, bảo đảm phòng-chống dịch, an toàn tuyệt đối. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện các đối tượng đúng nội dung, chương trình; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đúng và đạt chỉ tiêu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,39% so với dân số; kết nạp 421 đảng viên; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 27,78%, đảng viên đã xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 13,04%; giữ vững chi bộ quân sự có chi ủy đạt 100%. Tham gia có hiệu quả công tác phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng-chống cháy nổ, cháy rừng được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.



Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự với 3 tỉnh biên giới Campuchia, UBND tỉnh hỗ trợ hơn 1,7 giúp 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao vật tư y tế trị giá 100 triệu đồng hỗ trợ Tiểu khu quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Làm nhà cho 3 hộ nghèo; sửa chữa và nâng cấp 2,5 km đường giao thông nông thôn; thu hoạch hoa màu cho 5 gia đình chính sách, hộ nghèo hơn 1 ngàn ngày công. Thăm tặng quà dịp lễ, Tết, ngày truyền thống từ nguồn ngân sách của trên và tự cân đối của đơn vị cho các gia đình, đối tượng chính sách, đồng bào nghèo, quân nhân tại ngũ gặp khó khăn, công tác tại các đảo với tổng 4.411 suất, trị giá hơn 6,4 tỷ đồng; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh 40 hài cốt liệt sĩ. Kích hoạt 82 khu cách ly tập trung do quân sự quản lý; phối hợp tổ chức 131 điểm chốt nội địa và biên giới, điều động quân số hơn 1 ngàn cán bộ, chiến sĩ, dân quân phục vụ, quản lý, chăm sóc hơn 40 ngàn công dân đến thực hiện cách ly y tế tập trung.



Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành, triển khai nghị quyết về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới. Chủ động phối hợp, đề xuất huy động các nguồn lực xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, chú trọng nâng cao tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực quốc phòng, an ninh gắn với phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.



Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Quân sự tỉnh.



HUY BẮC