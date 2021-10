Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

(GLO)- Chiều 27-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).





Dự buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Minh Nguyễn



Báo cáo tại buổi làm việc, Thượng tá Rơ Mah Tuân-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: Trên cơ sở nghị quyết của Tỉnh ủy và nghị quyết của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đã lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác biên phòng. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp thực hiện công tác biên phòng và các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 sát với tình hình thực tế, hiệu quả, không để bị động bất ngờ. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trên tuyến biên giới, cửa khẩu; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.



Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh biên giới thời gian qua. Qua buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nắm bắt một số nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong thời gian tới; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị đề xuất; đồng thời tham gia góp ý, bổ sung một số nhiệm vụ liên quan nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Thượng tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ biên phòng trong thời gian qua. Ảnh: Minh Nguyễn



Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bí thư Huyện ủy các huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương với lực lượng bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả các mô hình “Đảng viên biên phòng sinh hoạt chi bộ thôn, làng biên giới”, “Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới”; mô hình tăng cường đội ngũ cán bộ biên phòng sang giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã biên giới. Đây là những mô hình thiết thực, từng bước làm thay đổi nhận thức, cách làm của người dân; vừa nắm tình hình địa bàn, vừa giúp Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với đảm bảo quốc phòng-an ninh vùng phên giậu của quốc gia trên địa bàn tỉnh.



MINH NGUYỄN