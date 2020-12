Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2021

(GLO)- Sáng 16-12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết đề ra. Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng-chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đơn vị đã chủ động nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh xây dựng các chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra trên biên giới, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; duy trì và thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cũng như bổ sung các kế hoạch tác chiến bảo vệ biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng cũng đã chủ động duy trì các tổ, chốt để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19. Qua đó đã phát hiện, xử lý 156 vụ với 278 đối tượng vi phạm pháp luật. Ngoài ra, trong năm, lực lượng Biên phòng đã huy động 185 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai...

Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt được trong năm qua. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 dự báo tình hình còn những diễn biến phức tạp, trong đó có thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, dự báo tốt tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành xử lý tốt những tình huống xảy ra trên địa bàn biên giới.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Năm 2021 cũng sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn, trong đó có bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Do đó, lực lượng Biên phòng cần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới; tăng cường đấu tranh phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại vào dịp Tết; thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Dịp này, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020.

VĨNH HOÀNG