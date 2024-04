Bồi dưỡng kiến thức cho 66 người có uy tín huyện Đak Pơ

(GLO)- Từ ngày 24 đến 26-4, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 66 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)do lực lượng Công an trực tiếp tranh thủ năm 2024.

Tại đây, người uy tín được tập huấn 6 chuyên đề xoay quanh các nội dung: Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay; về công tác dân tộc, tôn giáo, công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng DTTS hiện nay; âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Đội ngũ người có uy tín sẽ được hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch, công tác nắm tình hình, tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn; hiểu rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động lợi dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền cơ sở và trách nhiệm của lực lượng cốt cán cơ sở; âm mưu, phương thức thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, tác hại, hậu quả của các hủ tục lạc hậu trong vùng DTTS; phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào DTTS đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Dịp này, Công an huyện Đak Pơ đã tặng 66 suất quà cho 66 người uy tín.