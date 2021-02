Tàu sân bay Anh đến Biển Đông sẽ đối mặt thách thức gì từ Trung Quốc?

Giới chuyên môn nhận định ra sao về các nguy cơ từ Trung Quốc một khi tàu sân bay Anh đến Biển Đông để duy trì tự do hàng hải?



Lo ngại với hành xử tuỳ tiện của Trung Quốc trên Biển Đông sau "Luật Hải cảnh"

Mỹ thẳng thừng với "nhành ô liu" của Trung Quốc

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh sẽ đến Biển Đông trong chiến dịch đầu tiên trong năm 2021 - Ảnh chụp màn hình The Sun



Tờ The Telegraph ngày 24.2 dẫn lời giới phân tích cho rằng tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đối diện với các nguy cơ từ Trung Quốc khi được điều đến Biển Đông.



Các nhận định được đưa ra sau khi Anh xác nhận tàu sân bay trên sẽ đến Biển Đông và Trung Quốc lớn tiếng tuyên bố sẽ tiến hành “các biện pháp cần thiết”.



Dự kiến tàu sân bay Anh sẽ được hộ tống bởi 2 tàu khu trục Type 45, 2 tàu hộ tống Type 23, một tàu ngầm hạt nhân, một tàu tiếp liệu lớp Tide và tàu tiếp tế RFA Fort Victoria.



Thủ tướng Anh Boris Johnson khi còn là ngoại trưởng vào năm 2018 từng tuyên bố rằng một trong những điều đầu tiên sẽ làm với 2 tàu sân bay là điều đến tham gia chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông, chứng minh lòng tin vào hệ thống thế giới dựa trên luật lệ và tự do hàng hải ở những vòng biển trọng yếu cho thương mại quốc tế.



Chuyên gia Charles Parton tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) cảnh báo rằng tàu sân bay Anh có thể đối diện nguy cơ “sự cố” cao tại Biển Đông.



Theo chuyên gia Meia Nouwens tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS – Anh) nêu rõ rằng việc Trung Quốc phát triển các thiết bị lặn và tàu lặn không người lái làm gia tăng các thách thức.

“Chúng tôi biết rằng Trung Quốc đang phát triển các năng lực này. Đó sẽ là thách thức thêm nữa khi chúng ta đối phó với chiến thuật vùng xám”, bà cảnh báo.



Bên cạnh đó, bà Nouwens lưu ý về việc Trung Quốc gia tăng tập trận và xâm phạm vào các vùng nhận diện phòng không.



“Việc gia tăng phương thức và số lần tập trận thực sự làm gia tăng nguy cơ tính toán sai, hiểu lầm và diễn dịch sai, và đó là điều chúng ta cần thận trọng”, bà khuyến cáo.



Theo KHÁNH AN (TNO)