Nét mới ở Tiểu đoàn Vệ binh 27

(GLO)- Nếu đến Tiểu đoàn Vệ binh 27 (Bộ Tham mưu Quân đoàn 3) sẽ thấy được không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh các ca gác, những chuyến tuần tra, kiểm soát thì đơn vị luyện tập các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn trong thời gian diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước.





Huấn luyện nội dung kiểm soát quân sự. Ảnh: Thiên Thanh

Dẫn chúng tôi tham quan khuôn viên đơn vị, Thiếu tá Đỗ Quang Huy-Chính trị viên phó Tiểu đoàn-cho biết: “Đây là công trình nhà nấm và hòn non bộ đơn vị làm để chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ngoài công sức của bộ đội, đơn vị còn bỏ ra hơn 100 triệu đồng. Còn kia là hoa và cây cảnh được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc rất cẩn thận nhằm tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Tết cổ truyền của dân tộc. Bên cạnh đó, đơn vị vừa phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc dâng Đảng. Đồng thời ban hành kế hoạch tuần tra, canh gác, kiểm soát địa bàn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp diễn ra sự kiện trọng đại này”.



Nhiều người vẫn thường gọi vui Tiểu đoàn Vệ binh 27 là đơn vị “lính chọn”. Bởi lẽ, để vào được đơn vị, ngoài phẩm chất đạo đức tốt, trình độ học vấn đủ tiêu chuẩn, người lính vệ binh phải có sức khỏe, chiều cao từ 1,7 m trở lên và quân dung đẹp. Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu được biên chế, Tiểu đoàn cử cán bộ xuống các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới để tuyển chọn.

Nhìn bề ngoài thì đơn vị này không hành quân dã ngoại, cứu hộ, cứu nạn… công việc chủ yếu là “đứng một chỗ” làm nhiệm vụ và rong ruổi trên các tuyến đường. Tuy nhiên, đi sâu vào công việc mới thấy hết sự nhọc nhằn, vất vả, cường độ lao động cao, căng thẳng với những đòi hỏi khắt khe mới có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người lính vệ binh.

Lực lượng Vệ binh của Tiểu đoàn 27 thực hiện công tác kiểm soát quân sự. Ảnh: Thiên Thanh



Binh nhất Nguyễn Công Đạt chia sẻ: “Tôi rất tự hào vì mình được làm người lính vệ binh. Khó khăn nhất trong thực hiện nhiệm vụ là vào những đêm giá rét, nhiệt độ ngoài trời có hôm xuống dưới 10 độ C nhưng chúng tôi vẫn tuần tra canh gác 24/24 giờ. Dịp này, đơn vị đã phát động phong trào thi đua “Lập công dâng Đảng”, tất cả các cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn và mục tiêu được giao.



Trao đổi với P.V, Thiếu tá Đỗ Quang Huy cho biết: Tiểu đoàn có nhiệm vụ canh gác, tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn tuyệt đối Bộ Chỉ huy và 4 cơ quan của Quân đoàn. Ngoài ra, Tiểu đoàn còn đảm nhận việc kiểm soát quân sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum; tiêu binh, đón khách, phục vụ các nghi lễ trong và ngoài quân đội.

Năm qua, Tiểu đoàn được Bộ Tư lệnh Quân đoàn công nhận là đơn vị quyết thắng, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Bộ Tham mưu tặng giấy khen vì đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp.



THIÊN THANH