Mỹ lắp tên lửa siêu thanh cho tàu khu trục: Mối nguy lớn cho Trung Quốc?

Cuộc chạy đua giữa Trung Quốc và Mỹ để phát triển lực lượng hải quân có năng lực hơn ​​sẽ tiếp tục gay gắt, giữa lúc Washington lên kế hoạch trang bị cho các tàu khu trục loại tên lửa siêu thanh có tốc độ nhanh hơn tên lửa chống hạm siêu thanh của Trung Quốc.





Mỹ có kế hoạch trang bị tên lửa siêu thanh cho các tàu khu trục. Ảnh: Hải quân Mỹ

Động thái lắp đặt các vũ khí tối tân được đưa ra sau khi hồi đầu tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Hải quân Mỹ sẽ cần hơn 500 tàu để đảm bảo ưu thế trên biển so với Trung Quốc trong những thập kỷ tới.



Theo trang tin quân sự Defense News, cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien nói rằng Mỹ sẽ trang bị tên lửa siêu thanh cho các tàu ngầm tấn công và tàu khu trục nhằm ngăn chặn mối đe dọa đang gia tăng từ Trung Quốc ở Thái Bình Dương.



Defense News cũng đưa tin hơn 60 tàu khu trục sẽ được trang bị vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh.



Ông O’Brien cho biết trong một sự kiện ở xưởng đóng tàu hải quân Portsmouth ở bang New Hampshire: "Chương trình Tấn công nhanh chóng bằng vũ khí thông thường của hải quân sẽ cung cấp tên lửa siêu thanh để giữ các mục tiêu có nguy cơ từ tầm xa hơn".



Trong khi đó, Trung Quốc đang hiện đại hóa hải quân của mình, vốn sở hữu nhiều tên lửa đạn đạo chống hạm và tên lửa hành trình. Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ công bố vào tháng trước, hải quân Trung Quốc đã trở thành "một lực lượng quân sự đáng gờm trong các vùng biển gần của Trung Quốc" và là "thách thức đầu tiên mà Hải quân Mỹ phải đối mặt kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh".



Ông Timothy R. Heath, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Tổ chức RAND - Mỹ, nhận định việc trang bị tên lửa siêu thanh trên các tàu hải quân Mỹ sẽ làm tăng đáng kể khả năng sống sót và tấn công các tàu khác và các mục tiêu trên bộ.



Ông Heath nói: "Các tên lửa chống hạm hiện tại phóng từ các tàu khu trục của Hải quân Mỹ có thể đạt khoảng cách 300-560 km. Tên lửa siêu thanh sẽ tăng đáng kể phạm vi tấn công, lên đến hàng trăm hoặc có lẽ hàng ngàn dặm. Việc bắn hạ các hệ thống chống tên lửa cũng cực kỳ khó khăn do tốc độ của đầu đạn. Ưu thế của hải quân Mỹ trong cuộc xung đột với Trung Quốc là các tàu của Mỹ sẽ có thể nhắm mục tiêu vào các tàu Trung Quốc hoạt động gần bờ biển của Trung Quốc".



Tên lửa DF-17 xuất hiện trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc năm 2019. Ảnh: Sohu



Nhà phân tích quân sự Tống Trung Bình tại Hồng Kông cho rằng hải quân Trung Quốc sẽ đối mặt với mối đe dọa lớn một khi Hải quân Mỹ triển khai vũ khí siêu thanh trên các tàu khu trục và điều đó chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc theo dõi chặt chẽ.



Ông Tống nói: "Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp như trang bị hệ thống vũ khí tầm gần Type 730 và các biến thể siêu thanh của tên lửa hành trình YJ-18 cho các tàu hải quân, cải tiến tên lửa đất đối không để đánh chặn các mục tiêu đang bay tới".



Trung Quốc cũng triển khai một số tên lửa siêu thanh DF-17, được mệnh danh là "kẻ bất bại", một loại tên lửa đạn đạo được thiết kế mang thiết bị bay siêu thanh. Với tầm bắn tối đa 2.500 km, tên lửa DF-17 lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc duyệt binh mừng quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1-10-2019.



Cây bút Michael Fabey của tạp chí Jane’s cho rằng kế hoạch trang bị tên lửa siêu thanh cho các tàu khu trục của Mỹ là quá sớm và còn rất nhiều việc phải làm tăng tính khả thi của kế hoạch.



Trong khi đó, ông Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Úc nhận xét kế hoạch của Mỹ cho thấy Mỹ đang đứng sau Trung Quốc và Nga về vũ khí siêu thanh và dường như họ đang cố gắng bắt kịp. Bên cạnh đó, ông Davis nói rằng Mỹ cũng cần tăng cường năng lực tình báo, giám sát và trinh sát.



Theo H.Bình (NLĐO)