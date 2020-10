Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tập trung các khâu đột phá

(GLO)- Chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu mẫu mực” là những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “nhiệm vụ kép”. Ảnh: Anh Huy

Có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 90 km đường biên tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, những năm qua, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện “tiêu biểu mẫu mực”.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIII, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy BĐBP và Nghị quyết của Đảng ủy BĐBP tỉnh; thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI cho cán bộ chủ trì, chủ chốt của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Sau đó, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để cụ thể hóa thành nghị quyết lãnh đạo, xây dựng các kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Thượng tá Rơ Mah Tuân-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh: “Việc cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với từng địa bàn, từng đơn vị sẽ tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đã đề ra”.

Đại úy Lê Minh Hải-Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Mơr-cho biết: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh và của Đảng bộ đến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Cùng với đó, cụ thể hóa nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

“Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp công tác biên phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19 vừa tăng cường công tác quản lý biên giới, địa bàn. Duy trì nghiêm các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ”-Đại úy Lê Minh Hải thông tin.

Tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động BĐBP tỉnh, Trung tá Nguyễn Hữu Quyết-Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn-cho biết: Sau khi tổ chức học tập, quán triệt cho tất cả cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã xây dựng nghị quyết và hoàn chỉnh chương trình hành động toàn khóa để triển khai thực hiện hiệu quả.

Trong đó, Tiểu đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm ngay đầu nhiệm kỳ là xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”, xây dựng cảnh quan môi trường, môi trường văn hóa “sáng-xanh-sạch-đẹp” để cán bộ, chiến sĩ yên tâm học tập, công tác. Đơn vị đã từng bước xây dựng, chỉnh trang hệ thống bồn hoa, cây cảnh, khuôn viên doanh trại; củng cố hệ thống vườn rau, ao cá theo đúng tiêu chí “5 vườn, 3 giàn” và trồng 250 cây xanh, cây ăn quả, cây cảnh các loại tạo mảng xanh tại đơn vị.

“Mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ là phấn đấu đạt đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực” theo các tiêu chí của Bộ Quốc phòng”-Trung tá Nguyễn Hữu Quyết cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động BĐBP tỉnh chăm sóc vườn rau của đơn vị. Ảnh: Anh Huy

Theo Thượng tá Rơ Mah Tuân-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh, cùng với việc đề ra các chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 còn tập trung vào các khâu đột phá.

Về ổn định tổ chức và biên chế, Đảng bộ BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm, bố trí, sử dụng lực lượng phù hợp cho từng đơn vị, ưu tiên hướng chủ yếu, địa bàn trọng điểm. Chỉ đạo đột phá vào khâu tổ chức, điều hành, kiểm tra huấn luyện; phấn đấu trong nhiệm kỳ, công tác huấn luyện ở các đơn vị 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt 70-75% trở lên và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị trong quá trình huấn luyện.

Riêng với khâu đột phá xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn, ngay sau Đại hội, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá về công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn mọi mặt trong đơn vị để tiếp tục làm chuyển biến nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp quân nhân vi phạm kỷ luật, gây mất an toàn trong hoạt động, nhất là an toàn giao thông, trách nhiệm liên đới đối với cán bộ quản lý, chỉ huy các cấp trong đơn vị.

