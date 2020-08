Chiến đấu cơ Nga chặn máy bay Mỹ, Anh trên bầu trời biển Baltic

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu của nước này ngày 17/8 đã chặn 3 máy bay do thám của Mỹ và 1 máy bay do thám của Anh trên bầu trời biển Baltic và Biển Đen.



Chiến đấu cơ Su-27 của Nga. (Nguồn: Wikipedia)



Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu của nước này ngày 17/8 đã chặn 3 máy bay do thám của Mỹ và 1 máy bay do thám của Anh trên bầu trời biển Baltic và Biển Đen.



Kênh truyền hình "Ngôi sao" của bộ trên đưa tin các hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện 1 mục tiêu trên không đang tiếp cận biên giới Nga trên vùng biển trung lập ở Biển Baltic.



Chiến đấu cơ Su-27SM của Nga đã tiếp cận vật thể vừa đề cập và xác định nó, từ một khoảng cách an toàn, là máy bay do thám chiến lược RC-135 của Không quân Mỹ.



Cùng ngày, 1 chiếc chiến đấu cơ Su-27 khác đã xua đuổi 1 máy bay RC-135 của Không quân Mỹ, 1 máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ và 1 máy bay do thám Sentinel R1 của Không quân Hoàng gia Anh đang đến gần biên giới Nga trên vùng biển trung lập ở Biển Đen.



Trong vài tuần qua, chiến đấu cơ Nga đã liên tục ngăn chặn các máy bay trinh sát Mỹ tiếp cận biên giới nước này từ nhiều hướng khác nhau.

