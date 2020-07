Nhiều nước chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông

Nhật cảnh báo Trung Quốc



Mỹ điều máy bay do thám đến gần Trung Quốc



Trong Sách trắng quốc phòng thường niên được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phê chuẩn ngày 14.7, chính phủ nước này cảnh báo Trung Quốc “đang tiếp tục tìm cách thay đổi hiện trạng” ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Sách trắng viết rằng Bắc Kinh đang củng cố yêu sách lãnh hải ở Biển Đông bằng cách thiết lập các khu quản lý hành chính ở khu vực tranh chấp, theo Reuters.



Sáng kiến minh bạch chiến lược Biển Đông (SCSPI) - Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) công bố hình ảnh trên Twitter cho thấy máy bay do thám E-8C của Mỹ xuất hiện tại khu vực cách tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 110 km. Theo tờ South China Morning Post, máy bay này đồn trú tại căn cứ Kadena (Nhật Bản) và xuất hiện tại Tokyo vào sáng 13.7. Cùng ngày, SCSPI còn đăng ảnh máy bay do thám RC-135 và 1 máy bay tuần thám P-8A ở phía bắc Biển Đông, trong đó chiếc RC-135 tiếp cận Quảng Đông gần 110 km. Văn Khoa - Khánh An