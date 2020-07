Nhật Bản: Tàu Trung Quốc liên tục xuất hiện gần quần đảo tranh chấp

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết trong hơn 3 tháng qua, các tàu của Trung Quốc liên tục xuất hiện gần quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát.



Quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. (Ảnh: LA Times)



Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, ngày 22/7, các tàu của Trung Quốc tiếp tục xuất hiện gần quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, gọi là Điếu Ngư. Đây là ngày thứ 100 liên tiếp tàu của Trung Quốc xuất hiện tại khu vực này.



Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG), 4 tàu của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã xuất hiện trên vùng biển quanh quần đảo Senkaku trong ngày 22/7, và một trong số các tàu này dường như được trang bị súng máy tự động.



Trong một tuyên bố, Nhật Bản khẳng định việc các tàu Trung Quốc liên tục tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông là một vấn đề "hết sức nghiêm trọng", buộc Tokyo phải tăng cường tuần tra và trao công hàm phản đối.



Quần đảo Senkaku là nhóm đảo nhỏ, nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa, Nhật Bản, khoảng 400km về phía Tây. Quần đảo này hiện do Nhật Bản kiểm soát, song Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển này, đẩy quan hệ song phương vào trạng thái căng thẳng trong nhiều năm qua.



Quan hệ song phương đạt một số tiến triển tích cực trong thời gian gần đây để chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, sau khi chuyến thăm này bị hoãn do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tình hình tại khu vực tranh chấp có dấu hiệu phức tạp trở lại.

