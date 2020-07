Công tác quốc phòng-quân sự địa phương: 18 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen

(GLO)- Chiều 3-7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng-quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.





6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tiến hành giao quân cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu; rà soát, phúc tra, đăng ký quân dự bị đúng quy định; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, đạt tỷ lệ 1,53% so với dân số. Các địa phương quan tâm, đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà làm việc riêng cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và đến nay đã có 167/220 Ban Chỉ huy Quân sự xã có nhà làm việc riêng (đạt 75,91%). Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng cao; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, đảm bảo an toàn giao thông.

Nhiều cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Anh Huy





Bên cạnh đó, LLVT tỉnh đã kết nạp được 244 đảng viên, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 25,10% (tăng 1,10% so với chỉ tiêu); tiếp tục giữ vững 220/220 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; tỷ lệ chi bộ quân sự cấp xã có chi ủy 214/220, đạt 97,27% (vượt 2,27% so với chỉ tiêu năm 2020). Các phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo” tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả... Đặc biệt trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt việc chuẩn bị 21 điểm cách ly với khả năng đảm bảo tiếp nhận cách ly 3.720 công dân; bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm, vật chất quân trang dùng chung, dụng cụ sinh hoạt, điện nước...



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đề nghị trên cơ sở nhiệm vụ, chỉ tiêu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, điều chỉnh về nội dung, thời gian và biện pháp tổ chức thực hiện. Các lực lượng: Công an, Biên phòng, Quân sự tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời dự báo các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025...



Dịp này, 4 tập thể, 14 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và trong công tác; 2 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân.

Anh Huy