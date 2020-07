Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(GLO)- Sáng 1-7, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có gần 40 đại biểu là Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư của 22 tổ chức Đảng trực thuộc.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Bắc

6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt được nhiều kết quả khả quan. Theo đó, thực hiện có nền nếp quy chế phối hợp trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng bảo đảm chỉ tiêu. Tuyển chọn, gọi 2.255 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Tập huấn 42 lớp với hơn 4.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; huấn luyện quân nhân dự bị đạt 38,4%, dân quân tự vệ đạt 60,3%, thường trực đạt trên 98%. Kết nạp được 224 đảng viên; chi bộ quân sự có chi ủy đạt 97,27%. Huy động 4.310 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Chỉ đạo Đội K52 tìm kiếm, quy tập, hồi hương, truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng. Trong 6 tháng đầu năm, 44 tập thể và 58 cá nhân được các cấp khen thưởng.



Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao trách nhiệm cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong nắm, quản lý, giáo dục, định hướng chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Duy trì nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp cùng các lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn, nắm chắc tình hình; tăng cường công tác đối ngoại quân sự và ngoại giao nhân dân với chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang Campuchia. Đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động quần chúng, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025).



Huy Bắc