Chư Prông: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Năng lực tham mưu trong công tác quốc phòng-an ninh địa bàn ngày càng hiệu quả; chất lượng huấn luyện, diễn tập không ngừng nâng cao; chi bộ quân sự ngày càng được củng cố, kiện toàn, có nhiều chuyển biến vững chắc... là những kết quả nổi bật của Đảng bộ Quân sự huyện Chư Prông trong nhiệm kỳ 2015-2020.





Nhiều chuyển biến tích cực



Dẫn chúng tôi đi tham quan thao trường huấn luyện Jít Tú (xã Bình Giáo), Thiếu tá Phạm Thanh Tùng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông-cho hay: Nhiệm kỳ qua, đơn vị đã tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện quy hoạch thao trường rộng gần 19,6 ha, trong đó đã đầu tư xây dựng 2,5 ha với kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Thao trường có khu nhà ở riêng biệt cho lực lượng dân quân tự vệ, có bể bơi, hội trường, nhà chỉ huy, khu tăng gia và có thể đảm bảo việc sinh hoạt, huấn luyện tập trung cho 120-150 người. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện với kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, thao trường còn được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau trong công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thao trường được trưng dụng làm khu cách ly tập trung.

Lực lượng vũ trang huyện Chư Prông giúp dân làng Klũ 2 (xã Ia Drăng) làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: A.H





Chia sẻ về hiệu quả của thao trường huấn luyện tập trung, ông Ngô Địch Long-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Mơr-thông tin: Trước kia, công tác huấn luyện được triển khai theo cụm gồm các xã: Ia Ga, Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Mơr, Ia Púch. Khoảng cách giữa các xã khá xa, không thuận tiện cho việc di chuyển của cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, trong thời gian huấn luyện, đơn vị cụm trưởng sẽ mượn công sở hoặc dựng lều bạt làm nơi sinh hoạt cho lực lượng dân quân. Tuy nhiên, cơ sở vật chất thiếu thốn, cộng với một số địa phương vẫn xảy ra thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô khiến cho công tác huấn luyện của các lực lượng gặp nhiều khó khăn. “Khi thao trường Jít Tú hoàn thành, mọi khó khăn đã được khắc phục. Trong thời gian huấn luyện tập trung tại đây, các lực lượng còn có thêm thời gian “học mới, ôn cũ” và không bị chi phối bởi các tác động bên ngoài nên chất lượng có chuyển biến rõ rệt”-ông Long thông tin thêm.



Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự huyện đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn tham mưu giúp Huyện ủy xây dựng các chi bộ quân sự, góp phần nâng cao chất lượng quân sự địa phương tại cơ sở. Đến nay, 20/20 chi bộ quân sự xã, thị trấn có cấp ủy; 100% Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là đảng viên; tỷ lệ thôn đội trưởng là đảng viên đạt 70,98%. Công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng được quan tâm. Nếu năm 2015, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này đạt 14,7% thì đến năm 2019 là 21,09%.



Giữ vững quốc phòng-an ninh





5 năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 năm (2015 và 2019) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện.



Huyện Chư Prông có 41,2 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), tình hình an ninh chính trị trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn không để xảy ra tình trạng xâm nhập, vượt biên. Từ năm 2015 đến nay, LLVT huyện đã triển khai hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng trong công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn và đã phát hiện, xử lý kịp thời 9 vụ/74 người dân tộc thiểu số đang tìm đường vượt biên; đẩy đuổi 232 đối tượng vào khu vực vùng đệm và có dấu hiệu vượt biên.



Ông Bùi Viết Hội-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-khẳng định: “Nhiệm kỳ 2015-2020, LLVT huyện đã phát huy khối đoàn kết thống nhất, tập trung nắm chắc tình hình; phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như an ninh biên giới”. Cũng theo Bí thư Huyện ủy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự huyện còn tham mưu có hiệu quả việc xây dựng và củng cố thực lực chính trị ở cơ sở, nhất là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Theo đó, LLVT huyện đã chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

ANH HUY