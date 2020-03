Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tin tưởng chuyến thăm của Đại tướng Yamazaki Koji sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.





Hợp tác quốc phòng Việt-Nga vì hòa bình và ổn định ở khu vực

Thượng tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Yamazaki Koji duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN)



Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Đại tướng Yamazaki Koji, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-4/3.



Sáng 2/3, Lễ đón Đại tướng Yamazaki Koji cùng các thành viên trong Đoàn đã được tổ chức trang trọng tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.



Trong sáng 2/3, Đại tướng Yamazaki Koji và các thành viên Đoàn đã chào xã giao Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.



Vui mừng chào đón Đại tướng Yamazaki Koji sang thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản do Đại tướng Yamazaki Koji làm Trưởng đoàn.



Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tin tưởng chuyến thăm của Đại tướng Yamazaki Koji và Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời tạo động lực mới để thúc đẩy hợp tác giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Quân đội nhân dân Việt Nam lên tầm cao mới.



Đại tướng Yamazaki Koji cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã dành thời gian đón tiếp; khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản-Việt Nam là một trong những hoạt động quan trọng, góp phần vào quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Nhà nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển chung của khu vực và thế giới.





Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại tướng Yamazaki Koji. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)





Trước đó, trong sáng 2/3, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản do Đại tướng Yamazaki Koji làm trưởng đoàn.



Đánh giá kết quả quan hệ quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản, Thượng tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Yamazaki Koji thống nhất cho rằng, hợp tác giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã được triển khai hiệu quả trên cơ sở Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng hướng tới thập niên tiếp theo giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản ký tháng 4/2018.



Các đoàn tàu, máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thường xuyên đến thăm, giao lưu với các đơn vị Không quân, Hải quân Việt Nam. Cơ chế Tham vấn Sỹ quan tham mưu của ba quân chủng Lục, Hải, Không quân được duy trì thông qua các hoạt động tham vấn có hiệu quả.



Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn của Việt Nam được hai bên tích cực phối hợp, triển khai; tổ chức các khóa tập huấn, trao đổi chuyên ngành trên các lĩnh vực như an toàn bay, y học hàng không, y học dưới nước, cứu nạn hàng không, công nghệ thông tin, an ninh mạng, công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...



Sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam-Nhật Bản trên các diễn đàn đa phương, nhất là Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) được tăng cường. Việt Nam ủng hộ các hoạt động trong khuôn khổ sáng kiến Tầm nhìn Vientiane do Nhật Bản đề xuất nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN-Nhật Bản; ủng hộ Nhật Bản tích cực tham gia vào các cơ chế hợp tác, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.



Tại Hội đàm, hai bên đề xuất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục triển khai trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác đã thiết lập. Việt Nam đề nghị Nhật Bản mở rộng loại hình đào tạo, tăng số lượng học bổng cấp cho học viên Việt Nam, nhất là chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ cao và tiếng Nhật.



Đồng thời, Việt Nam mời các sỹ quan cao cấp của Nhật Bản sang tham dự khóa học quốc tế tại Học viện Quốc phòng và học viên quân sự Nhật Bản sang học tiếng Việt; đề nghị triển khai hoạt động liên kết đào tạo giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Sỹ quan Thông tin của Việt Nam với Đại học Phòng vệ và các nhà trường khác của Nhật Bản.



Nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, hai bên thống nhất xem xét đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn về y học dưới nước, y học tàu ngầm, cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ trang thiết bị y tế, trang bị cứu hộ nạn nhân trên biển cho Hải quân Việt Nam; đưa các đoàn tàu, máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sang thăm Việt Nam.



Đồng thời, Việt Nam-Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học quân sự; chia sẻ kinh nghiệm về cứu trợ thảm họa, hỗ trợ nhân đạo, hợp tác, hỗ trợ về các nhóm giải pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện, hiệu quả khám, chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật mới.



Hai bên triển khai hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, chuyển giao các công nghệ ngành đóng tàu quân sự; hợp tác sản xuất các mặt hàng kinh tế.



Việt Nam đề nghị Nhật Bản hỗ trợ đào tạo chuyên gia kỹ thuật lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, tiếp nhận công nhân tay nghề cao sang làm việc tại Nhật Bản; chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng trong kinh tế thị trường; tăng cường hợp tác xây dựng chiến lược phát triển lực lượng Gìn giữ hòa bình của Việt Nam và tổ chức Hội nghị Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Việt Nam.



Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Yamazaki Koji cùng các thành viên Đoàn đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Lữ đoàn 249 (Bộ Tư lệnh Công binh), Lữ đoàn 147 (Bộ Tư lệnh Hải quân); tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội và Hạ Long.

