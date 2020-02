Hợp tác quốc phòng Việt-Nga vì hòa bình và ổn định ở khu vực

Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định Nga ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Lễ đón chính thức. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)





Ngày 5/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergey Shoigu đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga.



Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga; tiếp tục củng cố sự tin cậy chiến lược lâu dài, đồng thời tăng cường quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước phù hợp với các thỏa thuận, điều ước quốc tế đã ký kết, thiết thực, hiệu quả, cùng có lợi.



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Sergey Shoigu chào mừng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sang thăm Liên bang Nga; nhấn mạnh đây là chuyến thăm quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước vừa long trọng kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (30/1/1950-30/1/2020).



Bộ trưởng Sergey Shoigu bày tỏ Nga luôn coi Việt Nam là bạn bè truyền thống, là đối tác chiến lược quan trọng của Liên bang Nga ở khu vực, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ đáp ứng được lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.



Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định Nga ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác quốc phòng.



Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Bộ trưởng Sergey Shoigu đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chu đáo, hữu nghị; chúc mừng Đại tướng Sergey Shoigu tiếp tục được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga; đồng thời khẳng định nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Nhân dân và Quân đội Xô Viết trong những năm chiến tranh chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc trước đây, cũng như sự giúp đỡ của Nhà nước và Quân đội Liên bang Nga đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.



Theo đó, việc tăng cường đoàn kết hữu nghị gắn bó và hợp tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là chủ trương nhất quán và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay.



Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là ưu tiên quan trọng hàng đầu của Việt Nam, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột trong quan hệ hai nước và phát triển theo hướng tin cậy, hiệu quả, thực chất, toàn diện.





Quang cảnh hội đàm giữa hai đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Liên bang Nga. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)





Về hợp tác trên các diễn đàn đa phương, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tham gia các cơ chế an ninh khu vực, nhất là ASEAN và cho rằng sự hợp tác thực chất, hiệu quả sẽ góp phần tăng cường lòng tin, xử lý và phòng ngừa các thách thức an ninh, đặc biệt là an ninh phi truyền thống.



Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ với cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Liên bang Nga cũng như các nước đối tác thực hiện tốt các nội dung đã đề ra cũng như ủng hộ Liên bang Nga mở rộng hợp tác với khu vực vì hoà bình, ổn định và phát triển.



Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã cảm ơn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng như cá nhân Bộ trưởng Sergey Shoigu đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển của Việt Nam tại Hội thao Quân sự quốc tế do Nga tổ chức vừa qua.



Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao sự quan tâm, tham gia của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.



Tại buổi hội đàm này, hai Bộ trưởng đều nhất trí đánh giá hợp tác quốc phòng thời gian qua đã được triển khai mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực, củng cố sự tin cậy về chính trị giữa hai nước, phù hợp với sự phát triển của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.



Theo đó, trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác như đối thoại chính sách quốc phòng, nhóm làm việc luôn được duy trì; hợp tác kỹ thuật quân sự thông qua cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ ngày càng có hiệu quả; hợp tác đào tạo luôn là điểm sáng trong quan hệ quốc phòng; hợp tác giữa các quân binh chủng với những nội dung ngày càng phong phú hơn, trong đó hợp tác Hải quân luôn là hình mẫu của hợp tác cấp đơn vị.



Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức và triển khai thành công các hoạt động hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ Năm chéo Việt Nam-Nga 2019-2020...



Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng trên cơ sở sự tin cậy chính trị, các văn bản đã ký kết đặc biệt là "Tuyên bố tầm nhìn chung" hai bên đã ký trong chuyến thăm để cho hợp tác quốc phòng tiếp tục thực chất, hiệu quả và toàn diện.



Theo đó, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc phòng-an ninh liên quan và cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực truyền thống, thiết thực và tin cậy; thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự một cách bền vững, bình đẳng, cùng có lợi.



Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ ủng hộ và phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga để Nga hoàn thành tốt vai trò đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về chống khủng bố chu kỳ 2020-2023, cũng như tạo sự đồng thuận của ASEAN đối với những đề xuất của Nga trong cơ chế ADMM+.



Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trân trọng mời Bộ trưởng Sergey Shoigu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), cũng như Lễ kỷ niệm 10 năm ADMM+.



Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga giai đoạn 2020-2025.



Đây là văn bản hợp tác có ý nghĩa quan trọng, bổ sung cho các văn bản hợp tác đã ký kết, góp phần định hướng tầm nhìn chung trong quan hệ hợp tác quốc phòng, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên toàn thế giới.





Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch ghi sổ lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)





Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã thông báo với các cán bộ, nhân viên ngoại giao Việt Nam tại Nga về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước; bày tỏ tin tưởng ban lãnh đạo cùng các cán bộ, nhân viên ngoại giao Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục nỗ lực hơn nữa hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, xây dựng Đại sứ quán vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước, là cầu nối vững chắc giữa Việt Nam với Liên bang Nga, góp phần tăng cường quan hệ chặt chẽ giữa hai nước, đồng thời đoàn kết cộng đồng người Việt tại Nga làm ăn sinh sống ổn định, hướng về quê hương Tổ quốc.



Trước đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ vô danh bên Điện Kremlin.



Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng đã hội kiến với Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov; tiếp và nói chuyện với các cựu chiến binh Nga đã giúp Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.



Chiều tối 5/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng đã rời Moskva đến Saint Petersburg, tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

