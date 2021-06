Chao đảo thời dịch giã: Dìu nhau qua đại dịch

TP.HCM sớm giải ngân gói hỗ trợ hơn 1.000 tỉ đồng



Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 10.6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết tối 9.6, Thường trực UBND TP.HCM đã họp về gói hỗ trợ người dân và hộ kinh doanh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hiện các sở ngành liên quan hoàn thiện tờ trình để duyệt thông qua. TP.HCM sẽ cố gắng giải ngân sớm nhất có thể để khoản hỗ trợ đến tay người dân giúp họ vượt qua khó khăn, bởi nếu khi hết dịch rồi mới hỗ trợ thì không còn ý nghĩa như giải ngân ngay lúc này. Các quận, huyện và TP.Thủ Đức phải rà soát chặt chẽ để không bỏ sót trường hợp khó khăn nào.



Còn ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết gói an sinh lần 2 (trị giá 1.075 tỉ đồng) sẽ có thủ tục đơn giản hơn để doanh nghiệp, người dân dễ tiếp cận hơn, qua đó hỗ trợ kịp thời với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Bên cạnh nguồn ngân sách, Sở LĐ-TB-XH cũng đề nghị sử dụng nguồn kinh phí vận động của Mặt trận Tổ quốc các cấp ở TP.HCM hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng.



Về điều kiện, riêng đối với người lao động tự do bị mất việc làm, chỉ cần có đủ 2 điều kiện là cư trú hợp pháp tại địa phương (có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận) và làm một trong 7 loại công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định (buôn gánh bán bưng); thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); làm công việc thuộc các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo tại Văn bản số 1749 ngày 30.5 của UBND TP.HCM. Mức hỗ trợ cụ thể đang được UBND TP.HCM xem xét thông qua.